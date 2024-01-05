特斯拉汽车回应“实时监控中国销售人员”：没收到消息

IT之家 1 月 5 日消息，据懂车帝消息，针对“特斯拉汽车监控中国销售人员”的报道，特斯拉中国回应表示“没收到消息”。

凤凰网科技此前援引知情人士处消息，“特斯拉在中国对销售人员采用每小时监控一次的管理方法，使其在中国市场的门店销售比亚迪和其他品牌汽车的经销商更具优势。”

上述知情人士称，特斯拉对其中国 314 家门店的 2800 名销售人员每小时进行一次监控，以评估他们在说服潜在消费者到门店看车、安排试驾和下单方面的效果和效率。那些被认为不够积极的特斯拉销售人员当天就会被解雇。

该人士还表示，特斯拉也在采取措施激励销售员工努力工作，该公司提供的基本工资要高于其他电动汽车竞争对手。算上奖金，业绩最好的员工每月可最高到手 3 万元人民币，这吸引了英语辅导和保险等以激进销售策略闻名的行业员工。

IT之家从官方数据中获悉，特斯拉 2023 年第四季度生产 49.50 万辆汽车，交付 48.45 万辆，2023 年共计交付 180.86 万辆汽车。而比亚迪汽车 2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%，超额完成年初定下的 300 万辆目标。

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