特斯拉 FleetAPI 新增支持 Powerwall 能源系统等产品，便于开发者创建第三方应用

IT之家 1 月 5 日消息，特斯拉 Tesla Energy 今天在 X 平台发布贴文，宣布 FleetAPI 现已支持 Powerwall 能源系统、solar 太阳能板及 Wall Connector 壁挂式连接器。

IT之家此前报道，特斯拉在 2023 年 10 月推出了一款用于“车队管理用途”的 Fleet API，并发布了一系列开发文档，便于开发者创建第三方应用。

据官方介绍，FleetAPI 是一种 RESTful 数据和命令服务，提供对特斯拉车辆和能源设备的访问权限，合作伙伴可以与自己的设备或授予客户访问权限的设备进行交互。

特斯拉官网文档显示，API 端点需要“身份验证令牌”。拥有“合作伙伴身份验证令牌”的用户可修改应用调用，并可直接访问企业拥有的设备；第三方应用还可借助客户的账号 ID 生成第三方令牌，号称“可用于大多数端点”。

当下特斯拉正在不断完善 FleetAPI，为这款 API 逐步添加多款自家产品组件，外媒 electrek 认为，特斯拉此举有利于第三方电力能源公司为自家产品开发应用。

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