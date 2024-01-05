特斯拉中国官网上新：Model 3 / Y 牌照框 129 元、迎宾灯 179 元一对

IT之家 1 月 5 日消息，特斯拉中国官网今日上架新品，包含 Model 3 / Y 牌照框、官方出品迎宾灯。

IT之家附详细介绍：

Model 3 / Y 牌照框（129 元）

特斯拉官方出品牌照框可高度贴合原车，紧密覆盖车牌边缘，有效护住车牌。

特斯拉牌照框套装包含前、后一对牌照框总成和专用防盗螺栓，适用于 2023 年 10 月及之后生产的焕新版 Model 3、2022 年 5 月之后生产的 Model Y。

牌照框材质 PP 工程塑料，采用特斯拉 Mammoth Black 哑光蚀纹工艺，高亮抛光 MODEL 3 / Y 及 TESLA 字标。

Model 3 迎宾灯（一对 179 元）

特斯拉官方出品迎宾灯可直接替换原车地面照明灯，采用激光镭雕镀膜玻璃工艺，通过五片超高清全光学透镜将 TESLA 字标投射于车门下方地面。

迎宾灯选用 ADC12 铝合金作为后盖壳体，通过阳极氧化处理具备更好散热及耐腐蚀能力，适用于 2023 年 10 月及之后生产的焕新版 Model 3。

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