京东方推出 45 英寸 8K 无界智慧屏，吉利银河 E8 车型全球首发

IT之家 1 月 5 日消息，据京东方官方消息，吉利银河 E8 全球首发的 45 英寸 8K 无界智慧屏由京东方供应。

据介绍，这块屏幕具备行业领先的屏幕尺寸、8K 准视网膜级分辨率、98% 屏占比，同时集仪表、中控、副驾于一屏，吉利银河 E8 还将于 1 月 9 日至 12 日 CES 2024 期间独家亮相京东方 CES 展台。

京东方表示，与当前市面上三屏拼凑的方式有所不同，这块屏幕从驾驶贯穿至副驾驶，每个区域均可独立操作，可满足副驾娱乐、休闲、办公等多元化场景需求。

京东方还表示，2023 年公司正式发布面向智能化汽车时代应用场景的“HERO”计划，包含健康场景、娱乐场景、休闲场景、办公场景等智能座舱整体解决方案。本次为吉利银河 E8 提供的 45 英寸 8K 无界智慧屏就是其“HERO”计划落地的案例之一。

据IT之家此前报道，吉利银河 E8 提供 5 种不同配置，售价区间为 17.58 万-22.88 万元。新车长宽高分别为 5010/1920/1465mm，轴距为 2925mm，风阻系数仅 0.199Cd，提供 550km、665km 和 620km 三种续航版本。

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