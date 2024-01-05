吉利银河首款纯电轿车 E8 上市：风阻系数 0.199Cd、45 英寸大屏，17.58 万元起

IT之家 1 月 5 日消息，吉利银河 E8 今晚正式上市，该车提供 5 种不同配置，售价区间为 17.58 万-22.88 万元。

550km PRO：17.58 万元

550km MAX：18.58 万元

665km 星舰远航版：19.88 万元

665km 星舰智驾版：21.88 万元

620km 星舰性能版：22.88 万元

IT之家汇总新车详细信息如下：

银河 E8 推出 6 款车身配色：海棠粉、初雪银、知秋红、秋杏黄、柳霜白、烟霞灰；2 款内饰配色：初霁白、湖镜灰。

该车前脸采用了涟漪美学设计风格，前大灯组呈现上扬气势，配有命名为“光之涟漪”的律动格栅。新车长宽高分别为 5010/1920/1465mm，轴距为 2925mm，风阻系数仅 0.199Cd。

吉利银河 E8 全球首发 45 英寸 8K 无界大屏，有效显示区域尺寸达到 1130 * 138 mm；搭载高通骁龙 8295 旗舰座舱芯片，内置“银河无界座舱”，配合魅族 Flyme 支持三指任务流转、地址流转上车等功能。

新车还配有专属的伴飞无人机，支持双向卫星通信，今年 2 月初，吉利未来出行星座将发射第二轨 11 颗卫星。

新车提供了 400V+200kW 单电机、800V+200kW 单电机、800V+475kW 双电机三种不同的动力组成，提供 62kWh、76kWh 电池，对应续航里程为 550km、665km 和 620km。此外，双电机四驱版本最高车速为 210 km/h，零百加速 3.49 秒。

该车还采用了被称为“心跳拟合技术”的底盘调校技术，垂向频率控制在 1.25Hz，从而让乘客更不易晕车。

新车号称拥有 139 项全系标配的“越级”配置，包含 45 英寸 8K“无界智慧屏”、高通骁龙 8295 芯片、后排双 Type-C、《狂野飙车 9》游戏、副驾 180° 躺平座椅、前备箱等。在此基础上，5 款不同配置的车型也有部分差异。

下文列出的配置均为基于前一级配置车型的增配内容。其中，665km 星舰智驾版、620km 星舰性能版的主打配置是基于 665km 星舰远航版新增的。

550km PRO：标配 45 英寸 8K 无界智慧屏、全车 6 气囊、8295 座舱芯片、360 全景影像、200kW 永磁同步电驱、3D 透明底盘、150kW 最高充电功率、18 寸铝合金刀锋轮毂、主 / 副驾座椅电动调节

550km MAX：主驾 4 向电动腰托、车外音乐灯光秀、主副驾座椅通风 / 加热 / 记忆、256 色追光氛围灯、燕飞利仕高保真 12 扬声器、L2 智能驾驶辅助、50W 手机无线充电、盲区监测

665km 星舰 远航版：76kWh 电池包、电动后备门、全新一代 SiC 碳化硅电驱、19 寸铝合金气动轮毂、25.6 英寸 AR-HUD、固特异 245/45 R19 轮胎

665km 星舰 智驾版：高级智能驾驶辅助系统（5R10V1L）、10 颗高感知摄像头、5 颗毫米波雷达、1 颗固态激光雷达

620km 星舰 性能版：（基于星舰远航版）全栈 800V 超高压平台、20 寸运动轮毂、165kW 前感应异步电机 + 310kW 后高性能永磁同步电机

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