麒麟软件生态适配认证全面电子化，2 月 1 日起实施

IT之家 1 月 5 日消息，据麒麟软件官微消息，自 2 月 1 日起，麒麟软件将正式启用生态适配电子认证证书，践行绿色低碳环保发展理念。

▲ 流程优化前后对比图

IT之家获悉，启用电子认证证书后，用户申请适配认证完成时，将收到全新的、加盖适配认证专用章的电子版适配认证证书。麒麟软件不再提供纸质证书，用户只需将盖章后的适配认证证书电子文件上传至麒麟软件生态网站即可，无需回寄纸质证书。此前已出具的生态适配认证纸质证书依然有效，无需进行更换。

▲ 新旧证书对比图

麒麟软件生态适配电子认证证书签章将由公司“公章”调整为“适配认证专用章”，印章形式分别为“麒麟软件有限公司适配认证专用章”和“中标软件有限公司适配认证专用章”。适用于麒麟软件有限公司和中标软件有限公司两个主体的生态适配认证证书，覆盖生态伙伴与麒麟软件开展生态产品适配的认证范围。

此外，麒麟软件还将在生态官网为生态伙伴提供生态适配认证证书的查询通道，方便及时查询生态适配认证证书的相关信息。

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