零跑新车 C10 新配色“琉璃翠”亮相，1 月 10 日预售发布

IT之家 1 月 5 日消息，零跑汽车今晚公布了一组新车 C10 的全新配色“琉璃翠”官图，该车将于 1 月 10 日开启预售，有望在本季度开启正式交付。

新车采用零跑家族式设计风格，拥有平衡式前脸设计，贯穿式灯组配合下方大尺寸窄条幅式进气口，视觉层次感较强，并拥有机翼式后扰流板，三叉戟轮毂，号称拥有“科技自然美学”，从而打造出“丰富的内在车格”。

而在此之前，这款车的其他配色已经在官图中或是工信部的申报图中亮相，包括白色、灰色等等。

综合IT之家此前报道，1 月 10 日零跑还将发布最新的“技术全家桶”——LEAP3.0 技术的六大模块最新成果。该车长 4739mm，宽 1900mm，高 1680mm，轴距 2825mm，内置骁龙 8295 芯片，提供增程、纯电两种动力。

配置方面，零跑 C10 采用悬浮式中控大屏 + 全液晶仪表盘设计，配备双幅式平底方向盘以及电子怀挡，提供手机无线充电、疲劳驾驶监测摄像头、后排空调出风口。此外，这款新车的车机系统还搭载骁龙 8295 处理器。此外，新车还可选配激光雷达。

动力方面，增程式提供 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机功率最大功率为 170kW；纯电版同样搭载最大功率为 170kW 的驱动单电机。

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