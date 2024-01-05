澎湃 OS 走向海外，小米 POCO X6 Pro 手机官宣 1 月 11 日发布

IT之家 1 月 5 日消息，小米 POCO X6 Pro 手机将于 1 月 11 日在海外发布，官方确认其将搭载 Hyper OS（澎湃 OS）。

在此前的预热中，小米已经确认 POCO X6 Pro 将搭载联发科天玑 8300 Ultra 芯片。根据 FCC（IT之家注：美国联邦通信委员会）的认证信息，POCO X6 Pro 将提供两种存储配置：8GB + 256GB 和 12GB + 512GB。

这款新机可以看作不久前在中国推出的 Redmi K70E 的海外版本，拥有 6.67 英寸的 1.5K AMOLED 屏幕，最高亮度达 1800 尼特，刷新率为 120Hz。续航方面，该机配备 5500mAh 电池，支持 67W 快充，并配备屏幕指纹识别传感器。

影像方面，POCO X6 Pro 后置采用 64MP 主摄、8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头组合，搭配双色温 LED 闪光灯，前置摄像头为 16MP。

值得关注的是，小米澎湃 OS 也将走出国门，在 POCO X6 Pro 机型搭载。该系统于 2023 年 10 月 26 日发布，在系统底层进行了多项优化，提升了应用启动速度，号称“从手机、 AIoT，升级到人车家全生态。从个人设备到智能家居，再到智能出行，打造以人为中心，打造人车家全生态智能世界。”

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