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澎湃 OS 走向海外，小米 POCO X6 Pro 手机官宣 1 月 11 日发布

2024/1/5 23:04:11 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 1 月 5 日消息，小米 POCO X6 Pro 手机将于 1 月 11 日在海外发布，官方确认其将搭载 Hyper OS（澎湃 OS）。

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在此前的预热中，小米已经确认 POCO X6 Pro 将搭载联发科天玑 8300 Ultra 芯片。根据 FCC（IT之家注：美国联邦通信委员会）的认证信息，POCO X6 Pro 将提供两种存储配置：8GB + 256GB 和 12GB + 512GB。

这款新机可以看作不久前在中国推出的 Redmi K70E 的海外版本，拥有 6.67 英寸的 1.5K AMOLED 屏幕，最高亮度达 1800 尼特，刷新率为 120Hz。续航方面，该机配备 5500mAh 电池，支持 67W 快充，并配备屏幕指纹识别传感器。

影像方面，POCO X6 Pro 后置采用 64MP 主摄、8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头组合，搭配双色温 LED 闪光灯，前置摄像头为 16MP。

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值得关注的是，小米澎湃 OS 也将走出国门，在 POCO X6 Pro 机型搭载。该系统于 2023 年 10 月 26 日发布，在系统底层进行了多项优化，提升了应用启动速度，号称“从手机、 AIoT，升级到人车家全生态。从个人设备到智能家居，再到智能出行，打造以人为中心，打造人车家全生态智能世界。”

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关键词：小米澎湃OSPoco X6 Pro

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