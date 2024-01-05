魏牌蓝山 / 高山车型将开启新一轮 OTA 升级，新增“技能制造局”及 K 歌模式等

IT之家 1 月 5 日消息，魏牌新能源今日宣布，旗下 SUV 车型蓝山的第四次 OTA、MPV 车型高山的首次 OTA 即将于 1 月 8 日同步开启，带来可自定义车内功能的“技能制造局”以及“K 歌模式”等新增内容。

这里提到的“技能制造局”，即用户可预先设置触发条件，自定义车内的开启功能，号称拥有 10 的 96 次方种排列组合方式。从官方的描述可知，该功能大概率与理想汽车的“任务大师”逻辑类似，即车内多项功能联动或在特定条件下触发。

另一项新增的功能则是 KTV 模式，官方称车载麦克风等软硬件已经实现深度适配，可形成“沉浸式”的 KTV 智能座舱，号称音质音效“拉满”。

此外，此次更新还将提升开机速度、应用 / 页面的打开速度和系统整体响应速度，体验号称“如丝般”顺滑。

据IT之家此前报道，魏牌新能源 12 月销量为 4808 台，环比增长 65.96%。魏牌蓝山在此前的 OTA 升级中，已经新增了智慧巡航能量回收、副驾屏信息扩展、卡片式 360 环视画面等多项功能。

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