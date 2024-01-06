24 小时 154121 人，玩家回流玩 6 年老游戏《怪物猎人：世界》

IT之家 1 月 6 日消息，根据 Steamcharts 公布的最新数据，卡普空畅销游戏《怪物猎人：世界》在过去 24 小时内，峰值游戏玩家数量超过 15 万。

数据显示 PC 版《怪物猎人：世界》在过去 24 小时内，峰值玩家数量为 154121 人，打破了该游戏子 2020 年 4 月以来同时在线玩家数量纪录。

PC 版《怪物猎人：世界》游戏于 2018 年 8 月发行，首发时 24 小时峰值游戏玩家人数为 329333 人，不过对于一款已经发行 6 年的游戏来说，这样的成绩可以说非常亮眼。

媒体认为推动大量玩家回流玩 PC 版《怪物猎人：世界》的原因有三个，其一是卡普空于 2023 年 12 月 8 日公布了《怪物猎人：荒野》（Monster Hunter Wilds），引发了玩家的广泛期待。

第二个原因是卡普空举办了宣传活动，吸引玩家重返《怪物猎人：世界》游戏，而第三个原因是 Asmongold 等头部主播在近期节目中重新玩这款游戏，带动更多玩家加入。

IT之家注：《怪物猎人：世界》是卡普空采用 MT Framework 引擎开发制作的第三人称角色扮演类动作游戏，于 2018 年 1 月 16 日在 PS4、Xbox One 平台发售，2018 年 8 月 10 日登陆 PC 端 Steam 平台，为《怪物猎人》系列作品之一。

在游戏中，玩家将化身成猎人，接受任务狩猎生活栖息在各种环境中的魔物。利用狩猎魔物取得的材料，制作更强的武器和防具，挑战更强大的魔物。

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