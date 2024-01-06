三星承认 One UI 6 缺少“防烧屏机制”，有望本月发布更新修复

IT之家 1 月 6 日消息，消息源 @theonecid 近日发布推文，分享了来自一位三星社区版主的截图。根据截图显示内容，该社区版主承认 One UI 6.0 存在“防烧屏机制”不足，目前正努力解决该问题。

根据媒体报道三星计划今年 1 月修复这个问题，不过由于手机和地区的不同，修复时间可能会受到多种因素的影响。

三星公司承认这个关键问题，并且已经开始着手修复这一问题。根据这家韩国公司的软件更新开发和发布惯例，大多数 Galaxy 手机和平板电脑应该会在 2024 年 1 月或 2024 年 2 月的安全更新中修复 OLED “防烧屏机制”。

IT之家此前报道，三星的 OneUI 5 及更早版本系统中拥有“屏幕元素偏移”功能，手机会轻微移动状态栏图标、小部件、内置 App 按钮等元素的位置，防止 OLED / AMOLED 屏幕烧屏。

▲ 图源 phonearena

不过外媒发现，三星在 OneUI 6 中似乎忘记添加了这一特性，在 OneUI 6 中，手机中的元素始终保留在同一位置，这将使相关 OLED / AMOLED 设备容易出现烧屏问题。

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