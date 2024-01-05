三星 Galaxy S24 系列手机原装零件泄露：尾插电路板集成 SIM 卡槽、音量及电源键位于同侧

IT之家 1 月 5 日消息，三星 Galaxy S24 系列手机将于北京时间 1 月 18 日发布，据外媒 GSMArena 报道，日前一家名为 Mobistekla 的维修中心向外媒提供了系列手机的原装零件，主要包含尾插 / SIM 卡槽集成电路板及一些柔性排线。

IT之家注意到，三星 Galaxy S24 系列手机尾插电路板集成了 SIM 卡槽，用户如果遇到尾插问题，也需要更换 SIM 卡槽组件，因此有一定更换成本。

▲ 图源 外媒 GSMArena（下同）

此外，外媒还展示了用于显示屏及音量 / 电源按钮的柔性排线，可以看出 Galaxy S24 系列手机的音量按键及电源按钮均位于同一侧。

另据此前报道，Galaxy S24 系列手机的跑分数据已经曝光，无论是搭载 Exynos 2400 还是骁龙 8 Gen 3 处理器的版本，跑分都有进步：

Galaxy S24+（Exynos 2400）：2193 分（单核）/ 6895 分（多核）

Galaxy S24 Ultra（骁龙 8 Gen 3）：2297 分（单核）/ 7104 分（多核）

此外，系列手机的外观渲染图及参数日前也已曝光，IT之家附参数信息如下：

Galaxy S24 / S24 + 手机均采用骁龙 8 Gen 3 / Exynos 2400 双处理器版本，后置 50MP +12MP +10MP 镜头。主要区别在，标准版机型配备 FHD 显示屏（1080P）、4000mAh 电池、25W 充电功率，S24 + 则配备分辨率更高的 QHD 显示屏、4900mAh 电池以及 45W 充电功率。

Galaxy S24 Ultra 机型则配备 QHD + 显示屏、钛合金边框，机身内置 5000mAh 电池，支持 45W 充电功率，仅有骁龙 8 Gen 3 处理器一个版本。影像方面，该手机配备 200MP +12MP +50MP +10MP 镜头。

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