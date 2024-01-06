2004 年经典游戏《平衡球》Steam 发售，6 折后 15.6 元

IT之家 1 月 6 日消息，《平衡球（Ballance）》是一款经典 3D 益智游戏，最初于 2004 年由雅达利制作发售。

日前，由 Cyparade 制作、Ziggurat Games 发行的《平衡球》正式上线 Steam，原价 26 元，首周 6 折后 15.6 元，不支持中文（不影响游玩）。

在游戏中，玩家要控制一颗圆球，在悬空的轨道和平台上滚动，努力不要掉下去、闯过重重机关、在限定时间内走到终点。

IT之家附游戏简介：

一路狂奔，冲向终点，完成 12 条赛道，成为弹珠大师！



在这款最初由 Atari Games 于 2004 年发布的经典游戏中，你将穿过 12 条高耸入云的赛道。每条赛道都充满了不同的障碍，这些障碍会阻挡你的道路，使你的弹珠偏离赛道，或者将它们吹入下方的无底深渊。使用不同的策略优势来克服这些谜题，同时避免可能会让你的弹珠陷入某种厄运的各种危险，而所有这些操作都必须在时间耗尽之前完成！



在这款令人疯狂上瘾的解谜平台游戏中，你可以将弹珠更改为三种具有不同属性的材质，以克服前方的障碍。



在不掉落的情况下穿过不同的平台和坡道。任务一开始看似简单，但关卡难度会逐渐提高。你能获得高分吗？