消息称蔚来手机负责人尹水军将离职，硬件负责人白剑兼管

IT之家 1 月 6 日消息，据 36 氪报道，1 月 5 日晚蔚来汽车内部邮件显示，手机负责人尹（yǐn）水军将离职，手机相关业务由蔚来硬件负责人白剑兼任。自 2022 年加入蔚来以来，尹水军主要负责手机业务落地，加入蔚来之前，尹水军曾任美图手机总裁。

IT之家查询获悉，尹水军的微博认证仍为“蔚来 NIO Phone 业务负责人”，暂未发文透露具体情况。

据了解，蔚来手机 NIO Phone 于 9 月推出，售价 6499 元起，搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，最高可选 16GB + 1TB 存储，该机配有 6.81 英寸三星 E6 材质 2K 屏，支持 120Hz LTPO 高刷，最高亮度 1800nits；内置 5200mAh 大电池，支持 66W 有线充电 + 50W 无线充电 + 10W 无线反向充电。

蔚来汽车 CEO 李斌透露，蔚来手机后续会持续迭代，而事实上手机的研发周期基本已经形成一个“固定模式”，第二代 NIOPhone 已经进入了研发状态。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。