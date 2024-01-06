科技昨夜今晨 0106：未经用户同意放快递柜罚款最高 3 万元；一加李杰称今年的目标是超过小米手机（不含红米）国内市场份额；北京联通称新入网客户默认打开 4G / 5G

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 1 月 6 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、华为 P70 手机线稿曝光：超大相机模组，搭载后置三摄

博主 @数码闲聊站 1 月 5 日在微博分享一张华为 P70 超前瞻线稿，展示了这款新机的背部外观。从图上看，这款新机搭载后置三摄，镜头模组采用圆角矩形设计，三颗镜头呈三角状排列。>> 查看详情

2、蔚来展示 ET9 汽车水中“抖脚”，搭载天行全主动悬架

在上个月的 2023 蔚来日活动上，蔚来智能底盘系统 SkyRide・天行正式发布，蔚来 ET9 车型首发搭载，官方还发布了“移动的香槟塔”挑战。1 月 5 日，蔚来官方再次发布 ET9 底盘挑战内容，让汽车在水中“抖脚”，进行天行全主动悬架的高频振动测试。>> 查看详情

3、江淮钇为批量交付全球首款钠电池汽车，CLTC 续航 230km

据安徽日报报道，江淮钇为今日在安徽安庆正式向用户批量交付全球首款钠电池车。这款搭载钠离子电芯的花仙子采用了蜂窝电池安全结构，整个电池包容量 23.2kWh，CLTC 续航里程达到 230km，百公里电耗水平接近 10 度电。>> 查看详情

4、小米北京昌平智能工厂年底前全部投产，预计年产能 1000 万台智能手机

据北京昌平区人民政府官网消息，1 月 2 日，昌平区领导与小米集团领导座谈，就进一步深化双方合作、助力企业高质量发展进行深入交流。小米集团领导在座谈中说，目前小米智能工厂已完成首条产线的安装调试，计划 2024 年底前所有产线投产，全部达产后年产能预计可达 1000 万台智能手机。>> 查看详情

5、《三体》番外剧《三体：大史》9 月开拍，史强与汪淼再次联手

《三体》电视剧在 2023 年初播出后，取得了收视率和口碑的双丰收，三体宇宙也将迎来更多的影视化改编。在 2023 年 12 月电视剧备案公示中，《三体》番外剧《三体：大史》将于 2024 年 9 月开拍，共有 12 集，并透露了内容提要。>> 查看详情

6、比亚迪徐州钠离子电池项目开工，总投资 100 亿元

据金龙湖发布公众号消息，2024 年全市重大产业项目建设启动会暨比亚迪（徐州）钠离子电池项目开工活动在徐州经济技术开发区举行。比亚迪（徐州）钠离子电池项目总投资 100 亿元，主要生产钠离子电池电芯以及 PACK 等相关配套产品，计划年产能 30GWh。>> 查看详情

7、未经用户同意放快递柜罚款最高 3 万元，《快递市场管理办法》3 月 1 日起施行

据交通运输部网站 1 月 4 日消息，《快递市场管理办法》已于 2023 年 12 月 8 日经第 28 次部务会议通过，现予公布，自 2024 年 3 月 1 日起施行。

修订后的《办法》共 9 章 57 条，主要内容包括：明确促进快递发展的保障措施，建立绿色低碳发展的制度导向，优化快递市场秩序的规制方式，加强消费者使用快递服务的权益保护，体现快递安全发展的制度要求，完善快递行业治理的制度手段等。>> 查看详情

8、吉利银河首款纯电轿车 E8 上市：风阻系数 0.199Cd、45 英寸大屏，17.58 万元起

吉利银河 E8 1 月 5 日晚正式上市，该车提供 5 种不同配置，售价区间为 17.58 万-22.88 万元。

550km PRO：17.58 万元

550km MAX：18.58 万元

665km 星舰远航版：19.88 万元

665km 星舰智驾版：21.88 万元

620km 星舰性能版：22.88 万元 >> 查看详情

9、华为、北汽合作的 STELATO 轿车谍照曝光：定位行政车型，配电子外后视镜

据博主“鱼雷 2954”，近日一款看上去与智界 S7 颇为相像，但覆盖有伪装的新车首次曝光，其称同款伪装贴纸此前在极狐汽车身上最常见，因此新车是北汽、华为合作的 STELATO X4 项目。>> 查看详情

10、市场监管总局：特斯拉召回超 160 万辆电动汽车，车门或辅助驾驶存安全隐患

据市场监管总局，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向市场监管总局备案了召回计划。>> 查看详情

11、OpenAI 计划下周推出 GPT 商店，可销售 / 共享定制聊天机器人

据 The Verge 报道，OpenAI 在给 GPT Builders 签约人员的电子邮件中表示，GPT Store 将于下周正式推出，用户可以在其中销售和共享基于 OpenAI 大型语言模型的聊天机器人（GPT）。开发者将“根据有多少人使用你的 GPT”来产生收入。 这些定制的聊天机器人可以使用 GPT Builder 来构建，该工具不需要用户编写代码，用户可以简单地编写一系列自然语言指令来指定自定义 GPT 应执行哪些任务以及如何执行。>> 查看详情

12、北京联通：今年起新入网客户默认打开 4G / 5G，手机不支持将无法正常使用网络

据新浪科技报道，北京联通近日向用户发布公告称，北京联通响应国家号召，加快 5G 网络建设，对现有网络逐步升级。

北京联通在公告中表示，自 2024 年 1 月 1 日起，新入网的移动业务客户将默认打开 4G / 5G 网络功能，如用户所持的手机终端不支持 4G / 5G 网络功能，将无法正常使用。北京联通建议用户更换终端设备、打开 VoLTE 功能后入网。>> 查看详情

13、特斯拉中国官网上新：Model 3 / Y 牌照框 129 元、迎宾灯 179 元一对

特斯拉中国官网再次上架新品，包含 Model 3 / Y 牌照框、官方出品迎宾灯。>> 查看详情

14、消息称华为 P70 系列手机超广角端采用 1G6P 镜头，主摄配备 1 英寸传感器

外媒 GSMArena 1 月 5 日声称，华为 P70 手机在摄影模组方面有一定升级，据称新机超广角镜头使用 1G6P 结构（一层玻璃镜片 + 六层塑料镜片），主摄配备 1 英寸传感器。>> 查看详情

15、一加法务部：新品频繁遭到恶意抹黑，涉案人员顾某某等已被采取刑事强制措施

一加法务部近日开通官方微博，1 月 5 日，该账号开始了第一次“出击”：近日，针对一加新品发布后频繁遭到恶意抹黑的行为，公安机关经过立案调查，已对涉案人员顾某某等人采取刑事强制措施。>> 查看详情

16、王化公布“小米汽车 SU7 终极辟谣”：发布会结束前所有版本、售价信息和海报都是假的

小米公关部总经理王化 1 月 5 日在微博公布“小米汽车终极辟谣”，声称“直到正式的小米汽车产品发布会结束前，所有带有小米汽车版本和售价的信息、海报都是假的”。据悉，王化在过去两天中曾三次辟谣澄清小米汽车的“价格 P 图”，并表示直到小米汽车正式发布前不可能有售价和政策，一切都还没有确定。>> 查看详情

17、一加李杰：今年的目标是超过小米手机（不含红米）国内市场份额

据证券时报报道，日前，一加中国区总裁李杰在接受记者采访时表示，2024 年一加的目标是超过小米（不含红米）国内市场份额，“我觉得还是很有希望做到的”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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