三星 Galaxy S24 Ultra 手机官网限定色渲染图曝光，蓝、绿、橙三款

IT之家 1 月 6 日消息，三星即将在 1 月 18 日发布全新的 Galaxy S24 系列旗舰手机，博主 @i 冰宇宙 曝光了三星 Galaxy S24 Ultra 官网限定色渲染图。

从图片上看，蓝色和绿色的中框为黑色，橙色则为银色中框，在观感上更胜一筹。

IT之家此前报道，三星 Galaxy S24 Ultra 采用 200MP 主摄（SOCELL HP2SX），支持 4K120fps 视频录制（可能会被阉割），此外支持显示 HDR 照片；配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，分辨率为 QHD+ (1440p)，亮度为 2600 尼特；内置 5000mAh 电池，可在 30 分钟内将电量从 0% 充至 65%。

据 GalaxyClub，三星 Galaxy S24 和 S24 + 在欧洲的价格可能略低于预期，而 Galaxy S24 Ultra 则略高。

S24 ：128GB 版本 899 欧元（当前约 7039 元人民币）、256GB 版本 959 欧元（当前约 7509 元人民币）

S24+ ：256GB 版本 1149 欧元（当前约 8997 元人民币）、512GB 版本 1269 欧元（当前约 9936 元人民币）

S24 Ultra：12+256GB 版本 1449 欧元（当前约 11346 元人民币）、12+512GB 版本 1569 欧元（当前约 12285 元人民币）、12+1TB 版本 1809 欧元（当前约 14164 元人民币）

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