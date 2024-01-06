性能最高提升 50%，消息称英伟达最快今年第 4 季度推出 RTX 50 系列 GPU

IT之家 1 月 6 日消息，Moore's Law is Dead（MLID）近日发布视频，认为英伟达 2024 年第 4 季度，或者 2025 年第 1 季度推出 RTX 5000 系列 GPU。

MLID 透露英伟达目前尚未决定 RTX 5000 系列显卡的最终规格，不过他认为性能方面的提升相对不大，不会出现从 Ampere 到 Lovelace 的性能飞跃。

MLID 在视频中认为，RTX 5000 系列显卡性能最高提升 50%，而此前他预测 RTX 4090 Ti（尚未推出）性能提升 80%-100%。

该泄密者还谈到了定价问题，表示英伟达可能取决于多种因素，在 RTX 5000 型号上采取更灵活的定价策略。

英伟达计划 1 月 8 日举办发布会，有望推出 SUPER 系列显卡。IT之家此前报道，MLID 透露：

英伟达 RTX 4080 SUPER 的售价为 999 美元（IT之家备注：当前约 7153 元人民币）或 1199 美元（当前约 8585 元人民币）

RTX 4070 Ti SUPER 为 799 美元（当前约 5721 元人民币）

RTX 4070 SUPER 为 599 美元（当前约 4289 元人民币）

现款 RTX 4070 价格将从 599 美元调整为 549 美元（当前约 3931 元人民币）。

VideoCardz 日前已放出了 RTX 40 SUPER 系列显卡的参数信息：

RTX 4080 SUPER 配备 10240 CUDA 核心和 16GB 23Gbps 256bit GDDR6X 显存

RTX 4070 Ti SUPER 配备 8448 CUDA 核心和 16GB 21Gbps 256bit GDDR6X 显存

RTX 4070 SUPER 配备 7168 CUDA 核心和 12GB 21Gbps 192bit GDDR6X 显存。

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