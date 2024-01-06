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性能最高提升 50%，消息称英伟达最快今年第 4 季度推出 RTX 50 系列 GPU

2024/1/6 12:36:44 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 6 日消息，Moore's Law is Dead（MLID）近日发布视频，认为英伟达 2024 年第 4 季度，或者 2025 年第 1 季度推出 RTX 5000 系列 GPU。

MLID 透露英伟达目前尚未决定 RTX 5000 系列显卡的最终规格，不过他认为性能方面的提升相对不大，不会出现从 Ampere 到 Lovelace 的性能飞跃。

MLID 在视频中认为，RTX 5000 系列显卡性能最高提升 50%，而此前他预测 RTX 4090 Ti（尚未推出）性能提升 80%-100%。

该泄密者还谈到了定价问题，表示英伟达可能取决于多种因素，在 RTX 5000 型号上采取更灵活的定价策略。

英伟达计划 1 月 8 日举办发布会，有望推出 SUPER 系列显卡。IT之家此前报道，MLID 透露：

  • 英伟达 RTX 4080 SUPER 的售价为 999 美元（IT之家备注：当前约 7153 元人民币）或 1199 美元（当前约 8585 元人民币）

  • RTX 4070 Ti SUPER 为 799 美元（当前约 5721 元人民币）

  • RTX 4070 SUPER 为 599 美元（当前约 4289 元人民币）

  • 现款 RTX 4070 价格将从 599 美元调整为 549 美元（当前约 3931 元人民币）。

VideoCardz 日前已放出了 RTX 40 SUPER 系列显卡的参数信息：

  • RTX 4080 SUPER 配备 10240 CUDA 核心和 16GB 23Gbps 256bit GDDR6X 显存

  • RTX 4070 Ti SUPER 配备 8448 CUDA 核心和 16GB 21Gbps 256bit GDDR6X 显存

  • RTX 4070 SUPER 配备 7168 CUDA 核心和 12GB 21Gbps 192bit GDDR6X 显存。

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关键词：英伟达RTX显卡

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