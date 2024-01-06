《英雄联盟》新英雄“安蓓萨”今年上线：定位法师，《双城之战》动画角色

IT之家 1 月 6 日消息，《英雄联盟》官宣新英雄安蓓萨・米达尔达将于 2024 年加入峡谷，并公布了宣传片。

IT之家注意到，安蓓萨出自《英雄联盟：双城之战》，她是梅尔的母亲、诺克萨斯军阀，定位单人路中程法师，暂未公布技能。

据了解，还有一个新英雄“斯莫德”也将于今年上线，定位 ADC，现已公布玩法。

此外，官方还公布了 2024 赛季开发者报告，透露了今年的重点内容：

斯卡纳（蝎子）准备在今年上半年重新亮相。

将对一名来自《双城之战》的英雄进行视效玩法更新。

将对希瓦娜（龙女）进行视效玩法更新，预计在 2025 年发布。

新英雄斯莫德、安蓓萨今年上线。

《双城之战》第二季将于今年十一月播出，届时《英雄联盟》中也会有庆祝活动。

更新英雄成就系统。

竞技场模式将带着大量优化回归，其中包括增加到 8 支 2 人队伍。

无限火力和克隆大作战将于今年上半年回归，后续还有更多游戏模式重新归来。

游戏模式团队正在制作一种与好友共度休闲时光的新模式。

反作弊软件 Vanguard 将加入《英雄联盟》，国服会将 Vanguard 系统的功能与现有的安全系统结合。

Vanguard 还支持从硬件层面封禁违规者，实时中止对局，并将胜点返还给受影响对局的玩家。

洛、伊泽瑞尔、千珏、伊芙琳和凯尔将于今年上半年获得至臻皮肤。

李青的美术存续性（ASU）更新即将完成，将于五月初上线。

提莫的 ASU 更新遇到了一些问题，正在评估新的时间线。

将推出新主题：天龙之子和伏虎之力。

花仙子、源计划和腥红之月将于今年回归。

将为早期的传说级皮肤补充独特边框，包括“驯龙炮手 崔丝塔娜”、“铁哥们儿 奥拉夫”和“律政大亨 蒙多”。

拉莫斯和奥拉夫今年将获得新皮肤。

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