腾讯调整 Nintendo Switch 官方店铺运营，微信商城即将暂停服务

IT之家 1 月 5 日消息，据腾讯 Nintendo Switch 官博消息，近期因运营调整，国行版 Nintendo Switch 相关产品及配件将通过“Nintendo Switch 旗舰店”天猫店铺继续提供销售服务，原天猫“Nintendo Switch 官方旗舰店”将关闭且无法访问，各位用户需移步新店铺购买体验。

IT之家从公告中获悉，因系统更新维护，Nintendo Switch 官方微信商城也将于 2024 年 1 月 15 日暂停服务，恢复时间待系统更新维护完成后另行通知。

‎腾讯表示：

国行版 Nintendo Switch 用户的所有权益不会因为本次调整而受到影响，更多问题也欢迎通过 Nintendo Switch 中国客服专区咨询，未来我们也将一如既往的为大家提供更多的优质产品及服务，感谢大家一直以来的支持。

据IT之家了解，腾讯在 2019 年引进了国行 Switch 游戏机，续航增强版售价 2099 元，到了 2022 年 1 月份，腾讯引进了 Switch OLED 国行版，售价 2599 元。

腾讯在去年 11 月宣布国行任天堂 Switch 延长保修计划于 2023 年 12 月 10 日 17:00 暂停销售。官方当时宣称将对延长保修计划进行详细讨论、分析，在未来合适时机带来“更贴合产品特性和体验习惯”的增值服务计划。

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