《英雄联盟》2024 季中冠军赛 MSI 宣布在中国成都举办，冠军直接进 S14 全球总决赛

IT之家 1 月 5 日消息，拳头游戏今日发布英雄联盟电竞赛事 2024 年展望，2024 季中冠军赛将于 5 月 1-19 日在中国成都举办，这是拳头游戏第一次在成都举办英雄联盟全球赛事。

2024 是英雄联盟电竞赛事的第十四个赛季，拳头游戏表示将继续增强季中冠军赛的对抗性，并让季中冠军赛和全球总决赛之前能更紧密地连接起来。

这个赛季，官方将为 LEC、LCS、LCK 和 LPL 各设置三个基础全球总决赛席位，PCS 和 VCS 将各有两个全球总决赛席位，LLA 和 CBLOL 将各有一个全球总决赛席位。除了这些基础席位设置，官方还将引入更多方式，让各队伍和赛区展现自己的实力，通过他们季中冠军赛的表现获得更多全球总决赛的席位。

有史以来第一次，季中冠军赛的冠军队伍将直接晋级全球总决赛，这一名额将不占用其所在赛区的基础席位。季中冠军赛成绩第二好的赛区也将额外获得一个全球总决赛的席位。为了保证提前锁定全球总决赛队伍的夏季赛表现，这支队伍需进入其所在赛区的夏季赛季后赛（LEC 的队伍需要进入 LEC 的赛季最终阶段）。

以 2023 季中冠军赛为例，JDG 将自动获得全球总决赛席位，并且 LPL 将会有 4 支队伍进入全球总决赛。成绩第二好的赛区 ——2023 季中冠军赛中是 LCK—— 也将额外获得一个 2023 全球总决赛席位，LCK 也将会有 4 支队伍进入全球总决赛。

拳头游戏表示，希望这些调整能够继续增加赛事的对抗性，并且让英雄联盟赛事中最重要的两个赛事 —— 季中冠军赛和全球总决赛 —— 有着更紧密的连接。

2024 季中冠军赛将于 5 月 1-19 日在中国成都举办。随着赛事临近，官方还将公布更多赛程、售票等信息。

英雄联盟 S14 全球总决赛将回到欧洲，在柏林修葺一新的拳头游戏电竞馆揭幕，举办入围赛和瑞士轮阶段；随后将前往法国巴黎的阿迪达斯体育馆进行四分之一决赛和半决赛；冠亚军决赛将于英国伦敦标志性的 O2 体育馆举行。2024 全球总决赛将在 9 月 25 日-11 月 2 日举办。

英雄联盟 2024 赛季在地形、野怪等方面全面改动，很多野怪都有“虚空形态”，具体改动可以看IT之家此前报道的内容。

各个联赛 2024 年的开赛日如下：

LEC：1 月 13 日

LLA：1 月 16 日

LCK：1 月 17 日

PCS：1 月 19 日

LCS：1 月 20 日

VCS：1 月 20 日

CBLOL：1 月 20 日

LPL：1 月 22 日

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