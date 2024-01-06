酷冷至尊公布新款 G2711 Mini LED 显示器：2K 165Hz，被动散热

IT之家 1 月 6 日消息，酷冷至尊今日公布新款 G2711 Mini LED 显示器，预计将在下周的 CES 2024 活动上进行展示。

官方表示，这款显示器采用 27 英寸 VA 面板，2K 165Hz 规格，采用 Mini LED 技术，配备了酷冷至尊的被动散热技术，覆盖了特殊的散热片，无需风扇也能提升散热效果，可将主芯片的温度降低 5°C，同时延长 30% 耐用性，官方提供 4 年保修。

IT之家附酷冷至尊 G2711 显示器官方介绍如下：

优化的散热设计：独特的散热器和散热后盖，实现无风扇散热。

先进的 Mini-LED 技术：提供高对比度和深邃的黑色，最大限度地减少光晕效应。

出色的对比度：3000:1，HDR 下 3,000,000:1。

量子点色彩：覆盖 93.5% Adobe RGB 和 95% DCI-P3 色域，呈现鲜艳、准确的颜色。

高性能：2K 165Hz，1ms (MPRT)/<4ms GTG 响应时间。

工厂校准精度：Delta E ≤ 2。

TUV 认证的眼睛舒适度：低蓝光模式和无闪烁技术。

多功能连接：包括具有视频输出和 15W 功率传输的 Type-C 接口。

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