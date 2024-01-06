各种各样的摄影器材配件，都有什么作用？

想要得到精彩的照片，除了个人技术、审美、经验等方面的加持外，还需要器材来提升上限。

特别是在一些特殊的环境中，有时还需要一些摄影器材配件的辅助。

今天来为大家简单介绍一下常见的摄影器材配件，以及使用的注意点：

1. 滤镜系列

常见的镜头滤镜有 UV 镜、ND 镜、CPL 滤镜等。

UV 镜不用过多介绍，其主要功能就是保护镜头免受摩擦等伤害、防尘防水等。需要注意的是很多 UV 镜会影响画质，增加眩光，因此在合适的环境下，可以将其拆卸下来进行拍摄。很多摄影师为了方便，会直接将 UV 镜当做镜头盖使用。

ND 镜多用于户外风光摄影，其分为中性密度和渐变等多种，主要是用来减少进光量，以保证在拍摄特定主题时既可以保证长曝的效果，又不至于让画面过亮。

CPL 滤镜即圆偏振镜，用以消除环境中的偏振光对拍摄造成的影响，通过旋转偏振镜和改变角度，可以实现不同的效果。

2. 机身配件

首先是备用电池，有条件的话可以多准备几块备用电池，出远门拍摄时会比较方便，最好选择原厂电池。

其次是人体力学握持配件，主要是用来方便更舒适平稳地握持相机，如拇指扣、托手等，这个可以根据自身需求进行选择。

肩带也是一个比较重要的配件，它不仅可以用来方便携带相机，还可以起到一定的固定、稳定作用。

外接闪光灯的效果要比相机自带闪光灯的效果要好不少，当然操作也更复杂一些，多用于人像、产品等拍摄，喜欢这些主题的摄影爱好者可按需选择。

3. 其他相关配套设备

摄影包，专业的摄影包不仅仅方便携带这么简单，还可以起到保护相机、分类的作用，不同的隔间可以放置镜头、机身、笔记本电脑、充电器、三脚架等设备，很多摄影包还具有防水功能，拉锁向内还可以防盗。如果喜欢出门拍摄且设备比较多的话，可以为自己选择一个合适的摄影背包。

三脚架的重要性不言而喻，在各种场合各种环境中几乎都能派上用场，因为至少它可以提供一个稳定的拍摄空间。如果需要长期使用话，可以适当提高三脚架的预算，优秀的三脚架可以提供更好的体验。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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