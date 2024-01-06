来了！2023 车企收官，仅 4 家达成 KPI，内卷进入 2.0 时代

2024，加速淘汰

作者｜王磊 楚门

编辑｜秦章勇

2023 年结束，是时候算“总账”了。

过去一年，汽车行业水深火热，内卷已经不足以形容，车企不惜亏损也要降价抢市场，因为生存还是死亡，从不是选择题，而是必答题。

理想汽车成为笑到最后的新势力品牌，12 月交付超 5 万辆，全年交付 37.6 万辆，成为中国造车新势力中首个年交付超过 30 万辆的车企。

要知道理想最便宜的 L7，起售价也达到了 32 万。再不努力只能买 BBA，确实不是玩笑话。

定价同样不低的蔚来紧随其后，全年交付 16 万辆，而小鹏和零跑汽车都是 14 万辆左右，相比之下，哪吒汽车成为为数不多同比下滑的企业，仅交付 12.7 万辆。为此，哪吒汽车 CEO 张勇特意发了一条微博复盘。

与此同时，2023 年还有一个很大的变化，新势力不再独占舆论主导权，传统车企后劲十足，开始在 2023 年全面追赶。

比亚迪全年销量超过 300 万辆，再次创造历史，而吉利的多品牌战略也迎来收获期，极氪、领克以及银河等系列车型均同比大涨，其他传统车企孵化的新品牌表现也都可圈可点。

2023 已经过去，但厮杀还远没有结束，更卷的 2024 要来了。

01、理想比亚迪笑到最后

我们先来看哪几家超额完成年度 KPI。

首先是理想，“喜悦度”直飙 125%。

“2023 年除了感谢，还是感谢。”2024 年的第一天，李想在微博上的发文难掩喜悦之情。

2023 年，理想汽车共交付 376030 辆，同比增长 182.2%，超额完成了 30 万辆年度目标，完成度达到 125%。

其实早在上个月份，理想汽车就已经以 109% 的完成率提前达成了 30 万辆的年度销售目标。

而这最后一个月的销售数据，更像是完成李想立下的另一个小目标 —— 月交付超 5 万辆。

2023 年第四季度，理想汽车共交付 131805 辆，同比增长 184.6%，截至 2022 年底，累计交付量超过 60 万辆，也让理想成为了国内交付量最多的新造车企业。

不仅如此，李想发文的同时，对即将到来的 2024 年立下了新的目标：“2024 年挑战更高的目标：800000、100000、30000、2000”。

一连串的数字让人有些眼花，对此有不少网友已经做出了解答， 对于李想口中的“800000、100000、30000、2000”，对应的分别是 2024 年销量目标 80 万辆、月交付目标 10 万辆、单车型月交付冲击 3 万辆、超充站建设数量提升至 2000。

“迪王”达成率 101%

同样在新年第一天宣布完成销量目标的，还有国内新能源实打实的“一哥”比亚迪。

2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%，新能源乘用车全年销量达 3012906 辆，同比增长 66.21%。其中纯电动车型销量为 157.48 万辆，占乘用车总销量的 52%，略高于插电式混动车型。

谁也不会想到，十年前年销只有 40 万左右的“迪子”，如今已经成为创造历史的“迪王”。

从品牌来看，比亚迪王朝网和海洋网依旧是销量主力。2023 年 12 月，王朝网和海洋网共销售新车 32.16 万辆，同比增长 40.7%。

其实为了年底冲量，比亚迪在年终明显加大了促销的力度，从 11 月开始，比亚迪王朝网和海洋网就推出了不少优惠政策，最高优惠幅度达到 2 万。12 月 15 日，比亚迪宋 L 正式上市时，其起售价比预售价低出了整整三万元。

主打性价比的比亚迪，在高端市场同样当仁不让。腾势品牌 2023 年 12 月销量为 11.93 万辆，同比增长达 98.8%。

方程豹品牌凭借一款刚刚上市的豹 5，以 30 万元以上的价格区间，在 2023 年 12 月销量达到 5086 辆。就连仰望 U8 以百万级的价格区间在 12 月销量中也达到了惊人的 1593 辆。

如今 300 万的销量目标达成，也让比亚迪超越铃木成为了全球第九大车企。

值得一提的是，这次比亚迪 300 万的销量目标达成之后，有博主爆料，今天比亚迪开始给所有门店发 300 万销量完成的奖励红包，完成销售任务的门店，按照提车量乘以 666 元进行发放。

吉利完成度 102%

吉利集团 2023 全年共计交付 168.6 万辆汽车，同比增长约 18%。12 月销量达到 15 万辆，同比增长约 3%。

其中新能源汽车销售量达到了 48.7 万辆，同比增长 48%，从销量占比上看，已经超过吉利总销量的 30%。

这也意味着吉利以接近 169 万辆的成绩，超过了在 2023 年初定下的 165 万辆年度销售目标。

不过，彼时吉利集团还称要力争实现新能源产品的三个翻番增长：新能源整体销量翻番增长，超过 60 万辆；雷神混动销量和高端纯电极氪销量也同步实现翻番增长。

如今看来，在细分的小目标上还是有些差强人意。

具体到品牌，吉利银河系列上市仅 7 个月即完成了 83497 辆的累计销售，而吉利几何系列 2023 年全年累计销量为 191346 辆，同比增长超过 28%。

领克品牌在 2023 年全年累计销量为 220250 辆，其中爆款车型领克 08 EM-P 上市后月度销量持续破万，在 12 月份达到 10055 辆。

极氪品牌在 12 月份交付量约 1.35 万辆，同比增长 18.9%。2023 年全年累计交付量为 118685 辆，同比增长超过 65%，截至 12 月底，极氪已完成了超过 19 万辆的全球交付，尽管数据亮眼，但可惜依旧没能完成此前定下年销 14 万辆的目标。

成功超过年度销量目标后，吉利对 2024 年的销量期望更高，直接制定了明年 190 万辆的目标，同时将新能源汽车增速提升至 66%。

岚图压线达标

万万没想到，在 2023 年即将结束的时候，来自东风旗下的岚图汽车给了人们一个惊喜，率先发布了 2023 年 12 月的部分销量：截至 12 月 29 日 12:00，2024 款新岚图梦想家当月销量突破 5000 台。

而这之前的 11 个月，岚图汽车的最高销量才是 7006 台，现在仅一款车型的销量就高达 5000 台，当天就有不少人猜测，岚图 12 月的销量或将破万。

果不其然，元旦当天，岚图公布的数据显示，12 月共交付新车 10017 辆，同比增长 479%，全年共计交付 50552 辆，同比增长 160%。

而岚图年初给自己定下的销量目标，正好是 5 万台。

02、痛并快乐着

在新势力阵营，年底前冲出一匹黑马 —— 华为鸿蒙智行的问界，12 月全系交付新车共计 24468 辆，其中仅问界新 M7 就交付了 20611 辆，全年累计销售新车 94380 辆。

这 9 万多的数字，多数都是最近三个月贡献的，特别是在问界新 M7 推出后，可以说是满血复活，销量直线飙升。

前几天上市的旗舰车型，全场景智慧 SUV 问界 M9，上市七天累计大定突破 30000 辆。

余承东称，从明年 1 月份后，每个月交付超过 30000 台，“我们在努力提升产能，让大家早点拿到车。”

和问界相比，小鹏也迎来自己的收获期。

特别是在 2023 最后一个季度，月均交付都在 2 万台以上。四季度累计交付新车 60158 台，同比增长 171%。

2023 年全年，小鹏汽车共交付新车 141,601 台，同比增长 17%。截至 2023 年 12 月 31 日，小鹏汽车历史累计交付量达 400311 台，突破 40 万交付里程碑。

虽然只完成了全年交付目标 20 万辆的七成，但 2023 年小鹏依然收获不小，一直押注的智能化赛道终于迎来曙光。

12 月底，小鹏正式向 G6、G9 以及 P7i 用户全量推送新版本 OTA——Xmart OS 4.5.0，XNGP 无图城市开放达 52 城，成功实现之前立下年底开 50 城的 flag。

2024 年的第一天，小鹏 SEPA2.0 扶摇架构下的“大七座”旗舰车型小鹏 X9 正式上市，并将于本月正式开启交付，据悉新车的预订数量已达 30000 辆。

新年的第二天，小鹏汽车再次开大：宣布 XNGP 智能辅助驾驶系统的城市智驾能力，新增覆盖 191 座城市，总覆盖城市数量达 243 城，城市智驾全量开放数行业第一。

蔚来也在加速奔跑，2023 年 12 月，蔚来共交付新车 18012 台，同比增长 13.9%，四季度交付量为 5 万台，同比增长 25%，全年累计交付新车 16 万台，同比增长 30.7%。

截至 2023 年底，蔚来累计交付新车 449594 台，今年 Q1 结束后，蔚来就或将达成 50 万辆的交付里程碑。

虽然没有达成年初设定的年销量同比翻番的目标，但毫无疑问 2023 年对蔚来而言是非常重要的一年。

这一年，蔚来全系产品完成迭代切换，全年先后交付全新车型 EC7、全新 ES6、ET5T、全新 ES8 和全新 EC6。

还正式推出了酝酿许久的蔚来手机，在补能业务上，也牵手长安、吉利等传统车企加码换电业务。

2023 年，蔚来在全球新建换电站 1035 座，累计建成 2350 座，其中高速公路换电站 747 座，累计布局充电站 3608 座、充电桩 21091 根。目前，蔚来已经成为中国市场布局充电桩和充电站最多的汽车品牌。

03、零跑和哪吒殊途殊归

2023 年，随着威马和爱驰汽车落幕，如今留在牌桌上的玩家已经越来越少。曾经的二线新势力，也只剩下零跑和哪吒。

在零跑凭借自身优势向头部靠拢之时，哪吒也试图通过自研确立优势，但两者终端销量确有很大不同。

2023 年 12 月，零跑汽车交付量为 18618 台，同比增长 119%，2023 年全年累计交付 144155 台，同比增长超 29%，成立以来累计交付超 30 万台。

不过，零跑也未能达成年销 20 万的目标，年度销量完成率为 72%。

2022 年底，因电池成本居高不下，零跑决定研发增程车型，宣布将在包括 C 平台在内的，未来所有新平台开发的所有新车型都会推出增程和纯电两个版本，自此开始“两条腿”走路。

2023 年零跑先后发布了多款增程版车型，助力销量不断攀高，2023 年零跑全年销量，甚至比小鹏还多一些。事实上，零跑不知不觉中已经从二线新造车向头部迈进了。

而 C 系列的热销，也逐渐让零跑摆脱了对低端车型的依赖。

如果要盘点 2023 年中国车市的大事，那绝对少不了零跑和 Stellantis 集团的合作，Stellantis 以 15 亿欧元的天价入股零跑，将共同成立一家合资公司，11 月，双方已经正式完成百亿股权交割，开启了中国汽车合资新时代。

而同步开启的也是零跑汽车出海的序幕，旗下首款全球化车型零跑 C10 即将在 8 天后开启预售。

相比之下，哪吒汽车却出现了下滑。哪吒汽车在 12 月遭遇滑铁卢，共计交付新车 5135 台，直接腰斩，2023 年的全年交付量则为 127496 台。

而距离此前定下的全年 25 万的年度销量目标，哪吒汽车也仅完成了 50%。

一直以来，哪吒在出海这件事上都比较积极，去年全年海外销量突破 20000 台。据哪吒 CEO 在张勇在新年致辞中透露，2024 年哪吒还是要加快海外布局。

在产品上，哪吒计划至少推出 4 款全球化车型，海外销量目标为年销 10 万辆。在渠道方面则要覆盖海外 50 个国家，还将提升首个海外工厂 —— 泰国工厂的效能。

在国内根基还未稳的情况下就积极出海，希望哪吒好运吧。

04、传统车企两极分化

新势力们都喜提年度好成绩，传统车企的老大哥们自然也不能落下。

2023 年长安汽车全年销量超 255 万辆，自主品牌新能源销量超 47 万辆，自主品牌海外销量超 23 万辆 。

其中旗下新能源品牌深蓝汽车，2023 年累计交付 13.6 万辆。而 2022 年 4 月深蓝品牌才正式发布，首款车型深蓝 SL03 在 2022 年 7 月上市，目前累计销量已超 10 万辆。

也就是说仅过了一年半，深蓝凭借旗下两款车型，就成为了市场中不可忽视的力量。

面向 2024 年，长安汽车副总裁、深蓝汽车 CEO 邓承浩，定下了全球销量 45 万台的目标。

但同样作为老牌巨头的长城汽车，在 2024 年的第一仗，则显得有些畏首畏尾。

根据长城汽车公布的数据，12 月新能源乘用车销售 29.8 辆，同比增长 168.59%，但环比下降了 4.3%，2023 年新能源全年销量约为 26 万辆，同比增长 98.39%。

其中，魏牌新能源 12 月终端零售量 4808 台，环比增长 65.96%。不过长城并未公布集团的全部销量，据悉，长城年初定下的年销量目标是 160 万辆。单看新能源车型的数据，26 万辆显然有些单薄。

另一家传统车企，奇瑞也在 2023 年取得了不错的成绩。在其发布的 2024 年新年献词里，尹同跃提到，奇瑞 2023 年累计销量约 190 万辆，集团营收首次突破 3000 亿元，连续 21 年保持中国品牌乘用车出口第一。

近几年来，不少车企都把目光瞄准了海外。在连续 14 年稳居全球汽车产销第一之后，2023 年，中国汽车的出口量超过日本，首次成为世界第一。

日前，根据日本汽车工业协会（JAMA）公布的数据，2023 年前 11 个月中国汽车出口量已达 441.2 万辆，同比增长 65.1%，超过了日本同期的 399 万辆。

作为出海的排头兵，长城、奇瑞、长安、吉利等老牌传统车企都贡献了不少力量。上汽集团公告显示，截至 2023 年 11 月底，其海外市场销量已达 106.69 万辆。

奇瑞汽车的出口量则在 11 月底达到了 83.7 万辆，占其总销量的近一半。

05、进入内卷 2.0 时代

用一个字总结 2023 年的汽车行业，那就是卷。

2023 年末尾，新车扎堆登场，华为系智界 S7、问界 M9 接连上市，蔚来全新旗舰 ET9 亮相，极氪 007 提前瞄准小米汽车，后者的 SU7，也成为年末最重磅的科技造车事件。

重磅新车接连登场，也为 2024 年奠定基调，开年第一天，小鹏的王炸就来了，小鹏 X9 正式上市，35.98 万元起售，全球唯一标配后轮转向，同级别唯一标配智能双腔空悬，全域 800V，再加上小鹏的智驾能力，让 X9 收获了 30000 个预定单。

而理想 MEGA 原定于本月上市发布，2 月开启交付。如今被小鹏 X9 抢先，双方新一轮的较量已悄然开始。理想将 MEGA 的上市发布推迟到了 3 月 1 日，并称发布即交付，交付即上量。

小鹏之后，吉利银河新能源的纯电旗舰 E8 也将在 1 月 5 号正式上市，新车基于 SEA 全球智能纯电架构打造，零百加速 3.49S，8295 芯片上车，支持卫星通讯，预售价 18.8 万。1 月 10 号，零跑的首款全球化车型零跑 C10 也将开启预售。

新年伊始，短短 10 天就有 3 款重磅车型上市，毫无疑问，2024 将进入“内卷 2.0”时代。

对于头部企业来说，或许会迎来加速狂奔，一些缺少优势的车企，或许由此开始黯然消退。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊 楚门

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