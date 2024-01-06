新能源汽车在合肥港首发成功，水路运输通道正式打通

IT之家 1 月 6 日消息，据合肥发布公众号，1 月 5 日上午 10 时，一批出口到柬埔寨的江淮纯电动轻卡在合肥港派河港区装入集装箱中，现场危险品监装人员完成了全过程监装手续，随后监装人员向自贸区主管部门完成装箱申报手续。

上午 11 时 23 分，该票在庐州海关申报成功并获海关放行。上午 11 时 48 分，经主管部门批准，该票集装箱顺利装上合肥-外高桥直达航线集装箱船舶“胜涛 668”轮，并将在上海外高桥码头卸下后转装大船直达柬埔寨，较前期运输方式可为企业节省 1000 元物流成本。

2023 年 12 月 19 日合肥派河港成功申领《港口危险货物作业附证》，成为合肥市第一座具备第 9 类危险货物（锂电池相关）作业资质的集装箱码头。

市商务局有关负责人表示，此票新能源汽车在合肥港首发成功，实现了合肥港新能源汽车出口“从无到有”的新突破，标志着合肥新能源车企本地水路运输通道正式打通，打破长期以往陆运外省发运格局，为企业提供了就地监装就地报关就地装船的“一站式”服务。

IT之家注意到，合肥派河国际综合物流园港区一期码头位于江淮运河黄金水道上，半径 10 公里范围内覆盖了大众、蔚来以及江淮汽车等新能源汽车工厂。

未取得资质前，由于合肥生产的新能源汽车等新能源产品属于第九类危险品，只能通过铁路、公路运输，存在诸多不便。

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