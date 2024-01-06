乘联会崔东树：2023 年国内总共召回 728 万台汽车，同比增长 142%

IT之家 1 月 6 日消息，乘联会秘书长崔东树今日发文表示，国内 2023 年 1-12 月实施召回有 181 批次事件，总共召回 728 万台，同比增长 142%，外资企业召回次数较多，自主召回次数逐步提升。除了特斯拉能量回收的 110 万召回之外，总体新能源召回数量不大。

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与近年相比，2019 年汽车召回 214 批次，2020 年召回 190 批次，2021 年召回 232 批次，2022 年召回 171 批次（创近 8 年新低）。

图源崔东树公众号（下同）

IT之家注意到，2023 年乘用车召回批次数量达到 162 批次，其中德系召回 50 次，日系品牌企业 36 次，自主品牌企业 27 家。

近两年软件、智能设备、电池等的召回逐步增多，2023 年因软件问题召回的车型达 184 万台，而动力电池有 3.3 万台。

2023 年的新能源车召回的软件缺陷较多，大部分属于很小的隐患问题，ota 升级即可解决，总体风险不大；特斯拉能量回收的策略问题导致 110 万台召回，丰田和本田的召回各 30 万台左右，其它召回数量均不大。

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