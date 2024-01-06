理想 L6 车型路试谍照曝光，消息称提前到今年 4 月初发布

IT之家 1 月 6 日消息，近日，网上流传了一组理想全新 SUV 测试车的路试谍照，预计为即将上市的理想 L6。

虽然这款新车由厚厚的伪装包裹，但还是可以看出其采用了家族式设计语言，前后均采用贯穿式灯光设计，车身侧面采用新能源车型流行的隐藏式门把手，车身整体可以看作 L7 车型的缩小版本。

动力方面暂时可以参考已经发布的理想 L7 车型，该车搭载前后双电机智能四驱，动力系统总功率为 330 千瓦，动力系统总扭矩 620 牛・米，CLTC 综合工况续航里程 1315 公里，CLTC 综合工况电池续航里程 210 公里，官方 0-100km/h加速时间为 5.3 秒。

▲ 理想 L7

据《晚点 Auto》消息，为了应对与问界新 M7 的竞争，一位接近理想的人士透露理想正打算将原定于今年 6 月发布的五座 SUV 理想 L6 提前到 4 月初发布，内部对 L6 的预期销量是每月 2 万台。

目前，理想官方还未透露 L6 车型的具体信息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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