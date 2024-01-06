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首页 > 科学探索>天文航天

墨西哥首次登月任务 1 月 8 日举行，计划将 5 枚微型机器人送上月球

2024/1/6 23:01:35 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 1 月 6 日消息，据 Space 网站消息，墨西哥首次登月任务 1 月 8 日举行，由墨西哥 250 名大学生合作开发的五个微型机器人将搭载火箭登上月球。

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▲ 图源 LINX，下同

据悉，这项任务将于美国东部时间 1 月 8 日凌晨 2：18 （北京时间 1 月 8 日 12:02）在佛罗里达州卡纳维拉尔角举行。此外，船上还将有五个“自主微型机器人”，这是墨西哥国立自治大学（UNAM）特殊仪器实验室（LINX）开发的 COLEMNA 任务的一部分。这些小巧的机器人直径仅为 4 英寸（IT之家注：10 厘米），重 2 盎司（60 克）。每个机器人都配备了轮子、传感器和计算机，使它们能够研究月球的稀薄大气层。

“COLEMNA”在西班牙语中是蜂巢的意思，每个机器人都配备了一个小型太阳能电池板，它们可以连接在一起组成更大的太阳能电池板。

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登陆器到达月球后，COLEMNA 机器人将通过一个微型弹射器被运送到月球表面。在那里，微型机器人将进行实验，以证明机器人在粗糙的月球风化层中生存的能力。根据墨西哥团队的说法，COLEMNA 机器人将“使自组织机器人分析行星表面建造结构的可行性成为可能。

该项目是墨西哥参与阿尔忒弥斯计划的一部分，该计划由美国国家航空航天局 （NASA) 与全球其他六个航天机构共同领导。阿尔忒弥斯于 2022 年底正式启动，还包括巴西、韩国和墨西哥等国家的新兴太空计划。

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关键词：月球墨西哥

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