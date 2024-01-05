中国造轻轨列车在墨西哥城首开运营：命名“塞西莉亚”，线路全长 13.04 公里

IT之家 1 月 5 日消息，中国中车为墨西哥城电动交通局（STE）研制的首列铰接式轻轨列车在墨西哥首都投入运营，这是中国制造的轻轨列车首次服务墨西哥城公共交通系统。

图源中国中车公众号（下同）

IT之家注意到，新的列车配备有再生制动系统、LED 照明系统，每节车厢均配有残疾人专属区域，将极大地改善霍奇米尔科区、科约阿坎区、科阿帕区民众的出行。

根据霍奇米尔科区市民投票情况，首列 STE 轻轨列车命名为“塞西莉亚”（寓意纯洁、高贵）。

该项目轻轨列车由中车株机公司研制，采用具有完全知识产权的铰接式转向架，可适用于最小水平转弯半径 25 米，最小竖曲线半径 250 米的复杂既有线路。

列车设置有全自动车钩，采用列车间总线（WTB）通信，可根据客流密度自动编组，最小编组为 2 节车厢铰接组成 1 列，日常运行可采用 2 列（4 节车厢）编组，未来最多可支持 4 列（8 节车厢）编组来运行；列车最高运行时速为 80 公里，4 节编组时最大载客量约为 876 人。

列车在塔斯奎尼亚-索奇米尔科轻轨线上运行，线路全长 13.04 公里，包含 16 个车站和 2 个终点站。9 列新车全部投入运营后，将为 STE 轻轨增加 40% 的运力，还将把乘客等待时间缩短 4 分钟。

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