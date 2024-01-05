NASA 邀请公众“乘坐”月球车 VIPER：将名字发送到月球上，还可下载登机牌

IT之家 1 月 5 日消息，美国国家航空航天局（NASA）邀请公众“乘坐”月球车 VIPER（挥发物调查极地探索车的缩写），可将名字发送到月球表面，截至 3 月 16 日。

该月球车将前往月球南极执行任务，以揭开月球水的奥秘，并更好地了解阿尔忒弥斯计划登陆环境。

IT之家注意到，报名网站还允许参与者创建并下载虚拟纪念品 —— 印有他们名字的 VIPER 任务登机牌 —— 以纪念这次经历。

助理尼古拉・福克斯（Nicola Fox）表示：“通过 VIPER，我们将研究和探索从未有人去过的月球表面部分，通过这项活动，我们邀请全世界参与这一充满风险但回报丰厚的旅程。”

2024 年末，Astrobotic Technologies 的 Griffin Mission One 计划在 SpaceX Falcon Heavy 从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站发射后将 VIPER 运送到月球表面。

到达之后，VIPER 将依靠其太阳能电池板和电池来完成大约 100 天的任务，同时为一套科学仪器提供动力，这些仪器旨在收集有关月球冰和其他可能的特征和浓度的数据。

NASA 的 VIPER 交付是 Artemis 计划下的 CLPS （商业月球有效载荷服务）计划的一部分。通过 CLPS 以及人类对月球南极附近的探索，NASA 将建立长期的月球任务节奏，为将第一批宇航员送往火星做准备。

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