PCIe 5.0 显卡供电接口曝光：12pin+4pin 信号，支持 600W 功率

IT之家 10 月 10 日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，未来的 PCIe 5.0 显卡将使用全新的供电接口，替代目前被广泛使用的 8pin 接口，因其供电能力十分有限，单口最大功率仅为 150W。外媒 Igor’s LAB 发布了新款接口的渲染图。这款接口的正式名称为：PCI-SIG 12VHPWR H+，包含 12pin 供电端子，以及侧面的 4pin 信号端子。新的标准有望于 2022 年起应用到下一代显卡，单口能够提供高达 600W 的供电能力。

这种接口的端子间距比现有的 8pin 口更小，从 4.2mm 缩小到 3.0mm。这样可以使得接口体积大大减小，相比目前常用的双 8pin 供电口，大大节约了 PCB 空间。PCI-SIG 规范规定每个端子最高可以传输 9.2A 电流，意味着 12V 供电的总电流达到 55.2A，理论最大功率达到 662W，但是规范限制为 600W。外媒表示，目前尚不清楚接口下方四个通信端子的用途，以及是否为必备选项。

据IT之家了解，一些制造商比如 Amphenol，列出了这种全新的 12VHPWR 连接器。官方信息表示，这种连接器系统适用于 PCIe 5.0 设备，支持为显卡提供 600W 供电。图中可以看出，上方的电源线缆直径十分大，底部的信号线缆为绿色，相对更细。这种接口具有锁定装置，官方表示插头接触电阻最大为 6mΩ。

目前英伟达的公版 RTX 30 系显卡均采用自家专用的 12pin 供电口，需要搭配转接线将其转换为双 8pin 接口，用于连接标准电源。如果 12VHPWR 接口在未来普及，英伟达很可能会抛弃自家的接口，转而使用新的标准。外媒预计，GeForce RTX 3090 Ti 显卡可能会首发配备这种电源接口，但是没有任何确切消息。

以下为 PCIe 5.0 插槽的标准，以及 12VHPWR 标准的详细规格，图片来自 Igor’s LAB：