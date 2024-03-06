realme 真我 12/12 + 手机海外发布，采用 120Hz 屏、5000mAh 电池

IT之家 3 月 6 日消息，今日 realme 在印度市场推出了中端新机 realme 12 系列 5G 手机，起售价 16999 卢比（IT之家备注：当前约 1476 元人民币）。realme 12 系列包括两款机型：realme 12 5G 和 realme 12+ 5G，运行基于安卓 14 操作系统的 realme UI 5.0，承诺提供 2 年系统更新和 3 年安全补丁更新。

realme 12 系列 5G 手机价格如下：

realme 12 5G：6GB 内存 + 128GB 存储版本售价 16999 卢比（当前约 1476 元人民币），8GB 内存 + 128GB 存储版本售价 17999 卢比（当前约 1562 元人民币）。提供两种配色：森林绿和暮光紫。

realme 12+ 5G：8GB 内存 + 128GB 存储版本售价 20999 卢比（当前约 1823 元人民币），8GB 内存 + 256GB 存储版本售价 21999 卢比（当前约 1910 元人民币）。提供两种配色：导航米色和先锋绿。

realme 12+ 5G 主要参数：

6.67 英寸 AMOLED 显示屏，120Hz 刷新率，峰值亮度 2000 尼特。

联发科天玑 7050 芯片组，采用台积电 6nm 工艺，Mali-G68 GPU 图形处理器。

后置摄像头采用索尼 50MP LYT-600 主传感器，支持 OIS 光学防抖和 EIS 电子防抖，辅以 8MP 超广角镜头和 2MP 人像镜头；前置摄像头为 16MP。

5000mAh 电池，支持 67W SUPERVOOC 闪充，具备 IP54 级防尘防水功能。

realme 12 5G 主要参数：

6.72 英寸 FHD + 显示屏，分辨率 2400*1800 像素，支持 120Hz 刷新率。

联发科天玑 6100 + 处理器，Mali G57 GPU 图形处理器。

后置双摄，包括 108MP 主传感器和 2MP 人像传感器；前置摄像头 16MP。

同样配备 5000mAh 电池，但仅支持 45W SUPERVOOC 闪充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。