《心灵杀手 2》上线 1.0.16.1 补丁，降低 PC 最低配置需求

IT之家 3 月 6 日消息，Remedy 北京时间今晚上线了《心灵杀手 2》的 1.0.16.1 更新补丁，官推发文表示，开发商一直在优化《心灵杀手 2》的 PC 版，因此降低了最低 PC 配置要求。

该补丁重点针对英伟达 GeForce GTX 10 系列显卡改善游戏性能，为“不支持网格着色器的 GPU”优化了渲染，意味着最低 GPU 要求降低至 GTX 1070 和 Radeon RX 5600 XT，而非此前的 GeForce RTX 2060 和 Radeon RX 6600。，帧率最高提升 100%。

《心灵杀手 2》游戏主要依赖 DirectX 12 Ultimate 的网格着色器进行渲染，因此英伟达 GeForce GTX 10 系列显卡运行这款游戏的效果并不出色。

据IT之家昨天报道，数毛社曾在新视频中指出，今天上线的补丁对于 GeForce RTX 4070 等现代 Ada 显卡也会有所提升，只是提升效果“并不这么明显”。

今年 2 月，Remedy 通过新闻稿宣布，旗下去年 10 月发售的游戏《心灵杀手 2》成为公司迄今为止销量增速最快的游戏。Remedy 表示，截至 2023 年 12 月底，该作售出 100 万份，截至今年 2 月初，该作已经售出 130 万份。

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