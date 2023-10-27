消息称游戏《心灵杀手 2》将推出两款 DLC“夜春镇”“湖边小屋”，前者明年春季推出

IT之家 10 月 27 日消息，生存恐怖游戏《心灵杀手 2》已于今日登录 PC、PS5 以及 Xbox Series X|S 平台，在昨晚解锁的媒体评测中，本作有着不错的评价。

根据官方介绍，游戏会在上市后进一步推出拓展内容，目前已知 DLC 有两个，分别是“夜春镇”和“湖边小屋”。

在扩展包 1“夜春镇”中，玩家将化身《心灵杀手》世界里的几个熟悉的角色，在《夜春镇》这部以《心灵杀手》世界为背景的虚构电视剧中融入多个独立剧集，体验令人费解的疑团。

在扩展包 2“湖边小屋”中，玩家可探索这个用于秘密研究的设施湖边小屋，开启两段独立的冒险，萨贾・安德森和艾伦・韦克的现实也将会“再次发生碰撞”。

IT之家同时发现，根据外媒 IGN 得到的一份 Remedy 说明文件显示，“夜春镇”预计会在 2024 年春未上线，不过具体时间可能会有所变化，至于“湖边小屋”目前则不确定具体发布日期。

除了付费内容外，此前经 Remedy 确认，游戏上市后官方还会提供新游戏＋以及照片模式等免费更新内容。

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