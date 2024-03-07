科技昨夜今晨 0307：微软 Win11 安卓子系统 WSA 停止支持、GDDR7 显存标准正式发布、我国计划 2030 年前后实施火星采样返回

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 3 月 7 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、8.98 万起，五菱缤果 PLUS 车型上市：401km / 510km 续航

五菱汽车官宣五门纯电 SUV 五菱缤果 PLUS 上市，新车款型为 401km 旗舰版和 510km 旗舰版，官方指导价分别为 8.98 万元、9.88 万元。>> 查看详情

2、6.98~8.58 万元，比亚迪海鸥荣耀版车型上市：纯电续航 305/405km

比亚迪海鸥荣耀版 3 月 6 日起上市，官方指导价为 6.98~8.58 万元，之前的版本为 7.38-8.98 万元。

活力版 6.98 万元

自由版 7.58 万元

飞翔版 8.58 万元 >> 查看详情

3、微软将终止对 Windows 安卓子系统（WSA）的支持，亚马逊应用商店关闭

微软日前公布公告，适用于安卓的 Windows 子系统（WSA）和亚马逊应用商店将在 2025 年 3 月 5 日之后不再在 Microsoft Store 中提供。从 2025 年 3 月 5 日开始，微软将不再支持 Windows 上的亚马逊应用商店以及所有依赖于 WSA 的应用程序和游戏。在此之前，仍将为客户提供技术支持。>> 查看详情

4、苹果 iOS / iPadOS 17.4 正式版发布：扩充表情符号、播客引入听写文本

苹果 3 月 6 日向 iPhone 用户推送了 iOS 17.4 更新（内部版本号：21E219），本次更新距离上次发布隔了 26 天。本更新推出了全新表情符号，为 Apple 播客带来了听写文本，以及包括针对 iPhone 的其他功能、错误修复和安全性更新。>> 查看详情

5、我国计划 2030 年前后实施火星采样返回，技术基础已具备

据央视新闻报道，全国人大代表、航天科技集团五院研制人员孙泽洲透露，我国计划 2030 年前后实施火星采样返回。孙泽洲表示，火星采样返回存在两大困难。一是在火星表面获取样品，然后起飞上升。二是在轨道上完成两个目标之间的交会和样品的转移。>> 查看详情

6、中国第四艘航母很快公布

据香港商报报道，海军政委袁华智近日接受记者采访时表示，中国在建航母中没有技术瓶颈。至于第四艘航母会不会采用核动力，他则表示“很快会公布”。>> 查看详情

7、OpenAI 发文解释马斯克为何离开：他想获得控制权，还想把公司合并到特斯拉

埃隆・马斯克（Elon Musk）近日起诉他十年前参与创立的生成式人工智能公司 OpenAI，引发业界广泛关注。对此，OpenAI 3 月 6 日发布长文博客《OpenAI and Elon Musk》。>> 查看详情

8、美提案要求字节跳动 165 天内剥离 TikTok，被驳斥违宪

据路透社报道，美国两党议员小组周二提出立法提案，给字节跳动 165 天的时间剥离热门短视频应用 TikTok，否则将面临美国禁令。

TikTok 发言人周二回应称：“无论如何试图掩饰，这项法案都是对 TikTok 的彻底禁令。这项立法将践踏 1.7 亿美国人的宪法第一修正案权利，并剥夺 500 万小企业赖以发展和创造就业的平台。”>> 查看详情

9、国产大飞机 C919 第三条航线 3 月 8 日开通，往返上海虹桥和西安咸阳

据IT之家网友反馈，3 月 8 日起东航开通国产大飞机 C919 上海虹桥 — 西安咸阳航线。首班 C919 从上海虹桥机场出发的航班时间为上午 8 点 20 分，大约在 10 点 45 分到达西安咸阳国际机场。>> 查看详情

10、雷军：一定把小米汽车干好、干成，不让全国的用户们失望

据新京报报道，3 月 6 日下午 3 点，十四届全国人大二次会议北京市代表团在驻地举行开放团组活动，并接受中外媒体集体采访。小米集团创始人、董事长雷军代表作为北京市代表团的一员，就现代化产业体系建设和新质生产力发展等问题，与媒体进行了交流。雷军透露，小米集团将深耕底层核心技术，发展小米汽车业务，推动高端化与全球化。他认为，小米汽车的发布标志着小米完成了“人车家全生态”的闭环，致力于为用户提供卓越的出行体验。雷军称：“我们全力以赴一定把小米汽车干好、干成，不让全国的用户们失望。”>> 查看详情

11、33.98 万元起，2024 款腾势 D9 上市：全系标配电吸门、方向盘加热，车机系统升级

2024 款腾势 D9 现已正式上市，该车延续在售车型的外观设计风格，升级主要为配置部分，包括全系标配电吸门、方向盘加热，车机系统新增“游戏中心”App、自定义唤醒词等功能。

980 四驱旗舰型（DM-i，下同）：44.98 万元

980 四驱尊荣型：40.98 万元

980 四驱尊贵型：38.98 万元

1050 尊享型：35.98 万元

970 豪华型：33.98 万元

600 四驱旗舰型（EV，下同）：46.98 万元

600 四驱尊贵型：40.98 万元

620 尊享型：37.98 万元 >> 查看详情

12、华为、北汽联合打造的中大型轿车谍照曝光，消息称名为“享界”/售 40 万以上

博主 @42 号车库 3 月 6 日放出了多张华为、北汽联合打造的“界牌”新车谍照，其称双方合作的品牌名为“享界”，目标售价或在 40 万元以上。>> 查看详情

13、京东集团 2023 年归母净利润 242 亿元，同比翻倍增长

京东集团 3 月 6 日晚间在港交所公告，2023 年第四季度收入为人民币 3,061 亿元（431 亿美元），较 2022 年第四季度增加 3.6%。

2023 年第四季度归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 34 亿元（5 亿美元），去年同期为人民币 30 亿元。2023 年全年归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 242 亿元（34 亿美元），2022 年全年为人民币 104 亿元。>> 查看详情

14、苹果 iPhone 16 渲染：后摄垂直排列、引入操作按钮和拍照按钮

消息源 Majin Bu 近日发布推文，爆料分享了苹果 iPhone 16 的 CAD 渲染图，并透露了三大重大调整：采用垂直排列的相机岛、引入 Pro 机型的“操作按钮”、新增拍照按钮。>> 查看详情

15、GDDR7 显存标准正式发布：带宽达 GDDR6 两倍，AMD、英伟达均将支持

固态技术协会 JEDEC 3 月 6 日正式发布 JESD239 GDDR7 显存标准（Graphics Double Data Rate），JESD239 GDDR7 提供的带宽是 GDDR6 的两倍，每台设备最高可达 192 GB/s。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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