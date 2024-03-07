北汽集团布局海外市场，计划在韩国高阳年产 20 万辆电动汽车

IT之家 3 月 7 日消息，据 Chosunbiz 报道，韩国高阳市 3 月 6 日宣布，已与中国汽车公司北京汽车签署谅解备忘录，将在高阳自由经济区所在地建设大型电动汽车生产设施。

通过该协议，北京汽车将在高阳自由经济区投资约 200 万平方米和约 4 万亿韩元（IT之家备注：当前约 216 亿元人民币），建设电动汽车生产和销售设施。年产能目标为 20 万台，计划将 90% 的电动汽车出口到韩国以外市场。高阳市计划下个月应北京汽车的邀请，派代表团访问中国总部，参观现场并落实协议内容。

高阳市市长李东焕（Lee Dong-hwan）表示：“该协议有望扩大对外国资本投资的吸引力，培育新的增长产业，并创造就业机会。”

北京汽车韩国公司首席执行官杨基雄表示：“我们将建设韩国最大的电动汽车生产设施和专用展厅，并构建可持续的电动汽车生产体系，如汽车零部件分销和无线充电器业务。”

据北汽集团此前公布的数据，该公司 2023 年实现整车销量超 170.8 万辆，同比增长 17.6%。其中，自主乘用车销量 19 万辆，同比增长 69.1%；自主商用车销量 63.4 万辆，同比增长 36.7%；出口 19 万辆，同比增长 73.5%。

北汽集团旗下有极狐汽车、北京汽车、北京奔驰、北京现代和北汽福田，共计五个主要品牌。目前，尚不清楚在韩国高阳计划投产的具体品牌。

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