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4131 元起 + 六期免息：TCL Q9K 系列 Mini LED 电视京东预售

2024/3/7 10:43:21 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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TCL 昨日发布了 Q9K 系列 Mini LED 电视，首发价 4199 元起。

京东自营预售支持 6 期免息，PLUS 会员可专享 5‰ 折扣 + 购 40 元家电券（点此购券），实付 4131 元起新低：

京东 TCL Q9K Mini LED 智能电视 XDR 2400nits 返现后 4199 元起直达链接

该电视 XDR 峰值亮度 2400nits，动态对比度 2400 万比 1，搭载 TCL 全域光晕控制技术，配有 90W 7 单元 2.1.2 声道音频。

此外，该机内置领曜 M2 主机芯片 + TSR 独立 Mini LED 画质增强芯片，4+128GB 存储组合，支持 Wi-Fi 6，配有 4 个 HDMI 2.1 。

IT之家附价格如下：

  • 98 英寸 1536 分区：零售价 18999 元，首发价 17999 元

  • 85 英寸 1536 分区：零售价 9999 元，首发 8999 元

  • 75 英寸 1248 分区：零售价 7499 元，首发 6999 元

  • 65 英寸 1008 分区：零售价 5999 元，首发 5499 元

  • 55 英寸 720 分区：零售价 4499 元，首发 4199 元

京东 TCL Q9K Mini LED 智能电视 720 分区 XDR 2400nits 返现后 4199 元起直达链接

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关键词：TCL电视MiniLED电视TCLQ9K

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