PICO OS 5.9.0 VR 系统更新：全新 PC / Mac 互联，增强手势精度

IT之家 3 月 7 日消息，PICO 官方今日宣布，PICO OS 5.9.0 开启更新，此次更新带来了全新桌面互联功能，增强了手势识别精准度。

据介绍，PICO OS 5.9.0 版本更新后，“PICO 游戏串流助手”将升级为“PICO 互联”，支持 PC / Mac 电脑的桌面互联，用户可通过 PICO XR 设备操控电脑设备。同时 PICO 互联还支持多桌面切换使用，用户可以同时连接多台显示设备。

PICO OS 5.9.0 版本的手势操作也得到升级优化，PICO 互联支持手柄和手势两种操作方式，用户无需键鼠即可操控电脑设备，还可以通过摇杆调节窗口大小、远近与位置。

官方称 PICO 互联采用了全新串流架构，提升了 SteamVR 的兼容性和稳定，并带来了超分功能和 Gamma 调节功能，在连接方式上，PICO 提供了有线和无线两种连接方式，并支持低延迟连接。

此次更新中，PICO 对手势识别算法进行改进，在稳定性、交互性和体验性上都有提升。官方表示，PICO 对最常见的拇指与食指捏和（pinch）的方式都进行了逐一适配，识别更加精准，同时抖动减少，延迟降低，用户的点击操作更轻松。

PICO 播放器也得到升级，新增“智能臻画模式”，能自动识别常见视频格式，包括：2D、3D、2D-VR360°、3D-VR360°、2D-VR180°、3D-VR180° 视频，并通过算法提升 4K VR 视频的画质和流畅度。

PICO OS 5.9.0 更新后，PICO Avatar SDK v1.0 将对开发者进行开放，开发者可通过 Avatar SDK 拉取用户在 Avatar 编辑器中创建的个性化形象，优化自身应用体验；同时 PICO SDK 得到更新 PICO SDK 来到 v2.5 版本，该版本手势识别精准度得到增强，手势支持预览（Live Preview），支持了 Unity 最常用的 XR 交互框架 XRI，并对 Unreal5.3 引擎进行支持。

IT之家此前援引 The Information 报道，因 PICO 4 系列整体销量低于预期，字节暂停了 PICO 5 系列研发计划。去年 12 月，知情人士表示 PICO 内部存在对标苹果 Vision Pro 级高端 MR 头显“天鹅”项目，但处于实验性和概念性阶段，是否能实现商业化落地暂无消息，目前 PICO 也暂无新品上市。

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