PICO 官宣《三体》VR 互动叙事作品

IT之家 7 月 29 日消息，PICO 联合抖音游戏、西瓜视频参与 ChinaJoy，发布《三体》VR 互动叙事作品宣传海报，并配文：

震惊！ PICO 提醒你查收距离地球 4.2 光年的半人马座ˉα 星发来的神秘编码 / 文字 竟然收到了来自三体世界的文字... 在 PICO 和三体宇宙共同打造 VR 版的《三体》互动叙事作品中，我们还将看到三体文明的破灭与重生，亲临感受其中的真相与奥秘...

IT之家从官方获取到，PICO 展区设置多个区域，在中央活动区、运动专区、串流专区，可以游玩《超燃一刻》、《莱美搏击 BODYCOMBAT》、《多合一运动 VR》等游戏；在游戏专区、PICO 视频专区可游玩《突击行动》、《指挥家》、《灵笼》等游戏。

同时，PICO 与 Disvovery 联合打造的 VR 互动探险纪录片《跟着德爷闯东非》也在 ChinaJoy 进行了发布和体验。

图源 PICO 微博

此外，玩家参与各体验区互动集章任务，可以领取手提袋、手册、徽章、T 恤等礼品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。