PICO OS 5.7.0 更新发布：VR 头显录屏跨端分享微信、新增全身动捕

IT之家 8 月 10 日消息，VR 头显品牌 PICO 日前发布了 PICO OS 5.7.0 系统更新，带来了多项改进和优化。

头显端新增跨端分享渠道

系统内截录屏支持跨端分享到抖音、微信、QQ、微博等社交平台。（IT之家注：PICO VR 手机 App 需要升级至 2.1.2 版本及以上）

捕捉 VR 画面并支持即时预览

截屏录屏支持即时预览，无需跳转到文件管理中查看；

「录制游戏高光时刻」面向开发者上线，支持精彩画面智能捕捉。

更个性化的录屏设置

新增 9:16 竖屏录制比例，更适合分享到抖音平台；

一键开启录屏防抖，随心录制更省心；

更个性化的截录屏设置，画面比例支持 1:1/16:9/9:16、帧率支持 24/30/36FPS、分辨率最高支持 1920*1920/1920*1080/1080*1920。

优化智能算法和手部模型，手势交互更加流畅自然

更准确的手指追踪，更加匹配用户手部姿势；

更智能地判断手部遮挡情况，优化双手重叠场景下的异常状态；

虚拟手出入头戴视野范围时，显示和消失得更加自然；

更稳定的轨迹追踪，无论头部还是手部快速运动时，更加准确还原手部位置。

手势交互兼容 OpenXR 通用标准

支持三方内容快速移植适配，国内首款手势识别沉浸式指挥家音游《指挥家》即将登陆 PICO 应用商店。

新增全身动捕能力，开启全身 VR 玩法

基于 PICO 体感追踪器的全身动捕算法面向开发者上线，提升追踪精度和实时性，开启更多全身 VR 玩法。

视频播放器升级「智能臻画模式」

通过「透传技术」，带来更清晰的画质。

漫威主题观影房上线

漫威主题观影房上线，与美国队长、钢铁侠一起进入神盾局内部，同时还有《复仇者联盟》《X 战警》《美国队长》等 3D 大片前来助阵。

串流技术升级，带来更清晰、更流畅的 PC VR 体验

图像锐化开放 0-100% 参数设置，自主调节更佳画面效果；

优化手柄在快速移动场景下的响应速度和准确性，在 PCVR 游戏中操控更精准。

系统无感升级

在设置中打开自动升级功能开关，将在设备空闲时自动更新系统。

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