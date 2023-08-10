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PICO OS 5.7.0 更新发布：VR 头显录屏跨端分享微信、新增全身动捕

2023/8/10 14:49:37 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 10 日消息，VR 头显品牌 PICO 日前发布了 PICO OS 5.7.0 系统更新，带来了多项改进和优化。

头显端新增跨端分享渠道

系统内截录屏支持跨端分享到抖音、微信、QQ、微博等社交平台。（IT之家注：PICO VR 手机 App 需要升级至 2.1.2 版本及以上）

捕捉 VR 画面并支持即时预览

  • 截屏录屏支持即时预览，无需跳转到文件管理中查看；

  • 「录制游戏高光时刻」面向开发者上线，支持精彩画面智能捕捉。

更个性化的录屏设置

  • 新增 9:16 竖屏录制比例，更适合分享到抖音平台；

  • 一键开启录屏防抖，随心录制更省心；

  • 更个性化的截录屏设置，画面比例支持 1:1/16:9/9:16、帧率支持 24/30/36FPS、分辨率最高支持 1920*1920/1920*1080/1080*1920。

优化智能算法和手部模型，手势交互更加流畅自然

  • 更准确的手指追踪，更加匹配用户手部姿势；

  • 更智能地判断手部遮挡情况，优化双手重叠场景下的异常状态；

  • 虚拟手出入头戴视野范围时，显示和消失得更加自然；

  • 更稳定的轨迹追踪，无论头部还是手部快速运动时，更加准确还原手部位置。

手势交互兼容 OpenXR 通用标准

  • 支持三方内容快速移植适配，国内首款手势识别沉浸式指挥家音游《指挥家》即将登陆 PICO 应用商店。

新增全身动捕能力，开启全身 VR 玩法

  • 基于 PICO 体感追踪器的全身动捕算法面向开发者上线，提升追踪精度和实时性，开启更多全身 VR 玩法。

视频播放器升级「智能臻画模式」

  • 通过「透传技术」，带来更清晰的画质。

漫威主题观影房上线

  • 漫威主题观影房上线，与美国队长、钢铁侠一起进入神盾局内部，同时还有《复仇者联盟》《X 战警》《美国队长》等 3D 大片前来助阵。

串流技术升级，带来更清晰、更流畅的 PC VR 体验

  • 图像锐化开放 0-100% 参数设置，自主调节更佳画面效果；

  • 优化手柄在快速移动场景下的响应速度和准确性，在 PCVR 游戏中操控更精准。

系统无感升级

  • 在设置中打开自动升级功能开关，将在设备空闲时自动更新系统。

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