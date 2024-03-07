广汽本田飞度 / 型格無限 MUGEN 版车型上市：外观更运动，售 9.78 万元、15.79 万元

IT之家 3 月 7 日消息，广汽本田飞度 / 型格無限 MUGEN 版今日上市，其中飞度無限 MUGEN 版售 9.78 万元，型格無限 MUGEN 版售 15.79 万元。相比于标准版车型，两款新车搭载了原厂無限 MUGEN 套件，更加运动时尚。

飞度無限 MUGEN 版车身尺寸为 4125×1694×1537mm，轴距为 2530mm，配备 15×6J 铝合金轮辋（熏黑运动型）、熏黑 LED 远近光大灯。该车提供無限 MUGEN 定制版运动包围（IT之家注：前包围、侧包围、后包围）、定制版前中网、定制版运动扰流尾翼、专属品牌徽标（尾门）、专属序列标牌 * 2（内饰中控处）。

动力方面，新车依然搭载代号 L15CC 的 1.5L 发动机，最大功率 91kW，最大扭矩 145N・m，最高车速 188km/h。

型格無限 MUGEN 版车身尺寸为 4702×1802×1415mm，轴距为 2735mm，采用了溜背设计。该车配备 17X7J 無限 MUGEN 专属铝合金轮毂、無限 MUGEN 运动包围（前下包围、后下包围、侧裙）、熏黑尾翼、专属品牌徽标（前部、尾门）、专属序列标牌（内饰中控处）等。

动力方面，新车与现款车型保持一致，依然搭载 1.5T 发动机，最大功率 134kW，最大扭矩 240N・m，传动系统匹配 CVT 无级变速箱，最高车速 200km/h。

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