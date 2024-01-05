广汽本田推出新春限时补贴：至高 1.8 万元，e:NP1 极湃 1 车型 12.5 万元起

IT之家 1 月 5 日消息，广汽本田推出新春限时补贴，至高补贴 1.8 万元；购车置换补贴至高 1 万元，免息金融政策至高 24 期 0 息。

IT之家附补贴详情：

全新雅阁

下订 e:PHEV 插混版可享新春限时补贴 5000 元、至高 24 期 0 息特惠金融福利，同时加赠充电桩及安装服务（购车后一年内）。

下订汽油版可享新春限时补贴 15000 元、至高 10000 元置换补贴，叠加无忧用车、安心质保权益（锐・T 动舒适版除外）。

全新一代皓影

汽油版、e:HEV 混动版、e:PHEV 插混版同享至高 10000 元置换补贴。

汽油版可享 新春限时补贴 17000 元 ，以及至高 12 期 0 息金融福利

2023 款 e:HEV 混动版可享 新春限时补贴 10000 元 ，以及至高享 24 期 0 息金融福利

e:PHEV 插混版可享新春限时补贴 5000 元，以及加赠充电桩及安装服务（购车后一年内）

e:NP1 极湃 1

下订立减 5 万元，新年特惠价 12.5 万元起，更有整车 3 年或 12 万公里质保、三电 8 年或 15 万公里质保，以及 OTA 5 年免费升级、流量免费畅享权益。

型格

下订不仅可享至高 12 期 0 息金融福利，更有新春限时补贴：四门汽油版 15000 元、五门汽油版 10000 元、混动版 8000 元。

冠道

下订立享新春限时补贴 15000 元，更有至高 10000 元置换补贴。

奥德赛

购 2024 款奥德赛可享新春限时补贴 15000 元，更有至高 10000 元置换补贴。

致在

汽油版、混动版同享新春限时补贴 18000 元，以及至高 12 期 0 息金融福利。

缤智

下订可享新春限时补贴 10000 元，至高可享 12 期 0 息金融福利。

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