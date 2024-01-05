广汽本田、东风本田召回部分雅阁、思域等车型 672720 辆，可能出现行驶中发动机熄火

IT之家 1 月 5 日消息，日前，本田技研工业（中国）投资有限公司、广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，IT之家汇总如下。

一、自 2024 年 8 月 30 日起，召回以下车辆：

本田技研工业（中国）投资有限公司

召回 2018 年 3 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期间售后维修时更换过燃油泵的部分进口 Acura RDX 系列汽车，共计 46 辆。

广汽本田汽车有限公司

2017 年 7 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日期间生产的部分国产 Acura TLX-L、Acura CDX、锋范、奥德赛、雅阁、冠道、缤智、飞度、凌派系列汽车，共计 261411 辆；

2018 年 3 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期间售后维修时更换过燃油泵的部分国产 Acura TLX-L、Acura CDX、Acura RDX、锋范、奥德赛、雅阁、冠道、皓影、缤智、飞度、凌派、歌诗图、理念 S1 系列汽车，共计 7026 辆；

2018 年 3 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期间售后维修时更换过燃油泵的部分进口 Acura RDX、Acura MDX、Acura TLX 系列汽车，共计 30 辆。

东风本田汽车有限公司

召回 2017 年 8 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日期间生产的部分国产哥瑞（GREIZ）、竞瑞（GIENIA）、杰德（JADE）、思域（CIVIC）、思铂睿（SPIRIOR）、炫威（XR-V）、思威（CR-V）、优威（UR-V）、艾力绅（ELYSION）系列汽车，共计 247253 辆；

2017 年 9 月 1 日至 2023 年 10 月 30 日期间售后维修时更换过燃油泵的部分国产思铭（CIIMO）、享域（ENVIX）、哥瑞（GREIZ）、竞瑞（GIENIA）、杰德（JADE）、思域（CIVIC）、思铂睿（SPIRIOR）、英仕派（INSPIRE）、炫威（XR-V）、思威（CR-V）、优威（UR-V）、艾力绅（ELYSION）系列汽车，共计 4858 辆。

据介绍，本次召回范围内的部分车辆，因燃油泵叶轮树脂密度不足，叶轮可能会受燃油影响而发生膨润变形，并与燃油泵壳体发生干涉，造成燃油泵工作不良，无法给发动机正常供油，极端情况下可能导致行驶中发动机熄火，存在安全隐患。

本田技研工业（中国）投资有限公司、广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改良后的燃油泵，以消除安全隐患。

本次召回活动属于 2020 年 5 月 29 日发布的《广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司召回部分国产汽车》、2020 年 12 月 25 日发布的《广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司扩大召回部分国产汽车》召回活动的扩大召回。

二、自 2024 年 5 月 30 日起，召回以下车辆：

广汽本田汽车有限公司

召回 2018 年 8 月 27 日至 2020 年 8 月 6 日期间生产的部分国产混动版讴歌 CDX、奥德赛、雅阁系列汽车，共计 75691 台。

东风本田汽车有限公司

召回 2018 年 10 月 8 日至 2020 年 9 月 7 日期间生产的部分国产混动版英仕派（INSPIRE）、思威（CR-V）、艾力绅（ELYSION）系列汽车，共计 76405 辆。

本次召回范围内的车辆因制造原因，制动踏板模拟器内部压力传感器可能附着少量润滑油，长期使用后附着的润滑油会引起传感器信号偏移。当信号偏移量达到报警阈值时，制动系统故障灯会点亮，此时车辆启动制动后备模式，造成制动所需的踏板力增大，存在安全隐患。

广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换制动踏板模拟器，以消除安全隐患。

本次召回活动对 2022 年 12 月 29 日发布的《东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司召回部分国产混合动力汽车》召回活动的召回措施进行了变更。

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