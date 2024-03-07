微软《极限竞速：地平线 4/5》Steam 限时优惠：62.04 元 / 124 元起

IT之家 3 月 7 日消息，据 Xbox 官微消息，《极限竞速：地平线 4》、《极限竞速：地平线 5》两款赛车游戏正在 Steam 平台进行特价促销，活动日期为 3 月 6 日-13 日。前者标准版 / 豪华版 / 终级版可享受三三或三五折优惠，后者则是五折优惠。

IT之家附游戏简介：

在世界上最盛大的汽车嘉年华上，不断变化的赛季改变着一切。单枪匹马或者与其他人组队，在一个共享开放世界中探索美丽而富有历史气息的英国。收集、改装和驾驶超过 450 辆车辆。尽情竞速、表演特技、创造和探索：选择您专属的方式来成为地平线中的超级巨星。

收集超过 450 辆车辆

尽情享受包含超过 100 个授权车厂的最庞大和最多元化地平线车辆名单。

尽情竞速、表演特技、创造和探索。

在全新开放式剧情中，您做的任何事情都能推进您的游戏进度。

探索开放世界

现实玩家将遍布在您的世界中。所有游戏玩家都能在同一时间体验时间、天气和四季的变化。

探索美丽而富有历史气息的英国

体验您从未见过的英国。在壮丽的原生 4K 和 HDR 中探索湖泊、山谷、城堡和美不胜收的风景。