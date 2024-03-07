微软《极限竞速：地平线 4/5》Steam 限时优惠：62.04 元 / 124 元起

IT之家 3 月 7 日消息，据 Xbox 官微消息，《极限竞速：地平线 4》、《极限竞速：地平线 5》两款赛车游戏正在 Steam 平台进行特价促销，活动日期为 3 月 6 日-13 日。前者标准版 / 豪华版 / 终级版可享受三三或三五折优惠，后者则是五折优惠。
《极限竞速：地平线 4》：标准版 62.04 元，豪华版 89.60 元，终级版 116.55 元
《极限竞速：地平线 5》：标准版 124 元，豪华版 154.50 元，终级版 194.50 元
Forza Horizon Ultimate Driving Bundle 捆绑包：279.94 元
IT之家附游戏简介：
极限竞速：地平线 4
在世界上最盛大的汽车嘉年华上，不断变化的赛季改变着一切。单枪匹马或者与其他人组队，在一个共享开放世界中探索美丽而富有历史气息的英国。收集、改装和驾驶超过 450 辆车辆。尽情竞速、表演特技、创造和探索：选择您专属的方式来成为地平线中的超级巨星。
收集超过 450 辆车辆
尽情享受包含超过 100 个授权车厂的最庞大和最多元化地平线车辆名单。
尽情竞速、表演特技、创造和探索。
在全新开放式剧情中，您做的任何事情都能推进您的游戏进度。
探索开放世界
现实玩家将遍布在您的世界中。所有游戏玩家都能在同一时间体验时间、天气和四季的变化。
探索美丽而富有历史气息的英国
体验您从未见过的英国。在壮丽的原生 4K 和 HDR 中探索湖泊、山谷、城堡和美不胜收的风景。
极限竞速：地平线 5
您的终极地平线冒险正等着您展开！探索墨西哥充满活力且不断变化的开放世界景色，驾驶百辆世界级好车，享受无拘无束又有趣的驾驶体验。
这是您的地平线冒险
在墨西哥充满活力并不断变化的开放世界景色中，驾驶百辆世界级好车，享受无拘无束又有趣的驾驶体验，并开始令人屏息的探险。
这是多元化的开放世界
探索景色反差悬殊、美丽无比的世界。发掘充满生气的沙漠、茂密的丛林、充满历史的城市、隐藏的废墟、原始的海滩、广大的峡谷和终年积雪的高耸火山。
这是充满冒险的开放世界
让自己沉浸在充满百种挑战的深度剧情，并以从事自己喜爱的活动作为奖励。认识全新的角色，并为这些角色的地平线故事任务选择结局。
这是不断变化的开放世界
挑战墨西哥独一无二、令人惊艳不已的气候赛事，从高耸的沙尘暴到剧烈的热带风暴赛事，不断变化的季节每周都将改变这个世界。持续回来游戏，以享受全新赛事、挑战、收藏品、奖励，以及可供探险的全新区域。每个季节都有着自己独特的美。
这是社交开放世界
和其他玩家组队，并加入地平线过关挑战赛享受一连串的乐趣，让您和好友不断进行挑战，无需菜单、下载画面或大厅就可以玩得开心。在地平线公开赛和巡回赛中认识新好友，并利用新的社区礼物共享功能共享您的创作。
这是您的开放世界
利用强大的全新 EventLab 游戏工具组展现自己对乐趣的想法，其中包含自定义比赛、挑战、特技赛和全新的游戏模式。全新选项可让您以前所未有的方式来改装您的车辆，如可以开启和关闭的敞篷、涂装刹车卡钳，以及更多功能。使用全新礼物掉落箱功能，来和社区共享您设计的创作。
立即展开您的地平线冒险吧！
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