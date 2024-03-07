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京东方宣布供应全新极氪 001 2.5K 柔性 OLED 中控屏：采用 Tandem 叠层 OLED 技术

2024/3/7 23:12:53 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 7 日消息，京东方今日宣布向全新极氪 001 车型供应 15.05 英寸悬浮式触控中控屏、13.02 英寸半月牙式仪表屏和 6 英寸后排多功能触控屏。全新极氪 001 车型已于 2 月 27 日上市，售价 26.9~32.9 万元。

极氪 001 柔性 OLED 中控屏

全新极氪 001 的 15.05 英寸 2.5K 柔性 OLED“向日葵”中控屏由京东方供应，采用 Tandem OLED （IT之家注：叠层 OLED 技术，网传将被苹果应用于新款 iPad Pro，支持多点触控，并搭配低蓝光、低频闪护眼技术。

极氪 001 半月牙式仪表屏

该车型的 13.02 英寸半月牙式仪表屏同样由京东方供应，采用异形切割，“更具运动氛围”，界面信息三区布局。

极氪 001 后排触控屏

京东方还供应了全新极氪 001 的 6 英寸后排多功能触控屏，支持后排乘客直接调节座椅加热、座椅律动、天幕、氛围灯等功能，无需干扰驾驶席。

京东方精电表示：

作为京东方科技集团全球车载业务平台，京东方精电将持续探索车载显示及交互技术的无限可能，引领智慧出行新生态。

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关键词：京东方极氪 001

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