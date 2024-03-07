上海科技馆馆长倪闽景两会建议：平台要落实自动续费提醒要求，不提醒视作不续订、不续费

IT之家 3 月 7 日消息，综合第一财经、中国经济导报消息，全国政协委员、上海科技馆馆长倪闽景提出了《关于进一步加强 App 自动续费管理的提案》。他提出，App 续费主要问题依然是“容易误开通、平台不提醒、退订隐蔽深、平台擅作主、客服不回复”。

IT之家汇总倪闽景提出的建议如下：

为避免“强制自动续费”，平台首先要严格落实自动续订、自动续费前 5 日提醒要求，如果不提醒，则视作不续订、不续费，每次扣费都应该把扣款费用和使用情况通知消费者。严格按照续费时限，不得提前续费。

取消续费应该设置“一键功能”解决，且明确放在首页最明显的区域。不能“开通收费容易，退订层层设槛”，操作复杂。有的根本找不到退订的选项，有的退订按钮藏得很深、字体很小很浅。退订步骤复杂，以为退订了，实际上步骤没完成，仍有被自动扣除下一个周期费用的可能。

收费项目要明确，且单独告知消费者。在推介收费项目的界面有必要再次单独提醒，明晰地告知消费者是单次收费、月收费、连续几个月收费、按年收费等情况。有些 App 设置了试用期，在试用期结束准备正式收费前，需要再次提醒消费者才可以正式收费。

对 App 的收费项目作进一步明确规定。一是必须设置单次使用付费的功能，而不是必须加会员包月；二是不能无限扩大会员层级，明确不能超过三级会员制度。有些 App 会通过控制流量网速、可使用的范围、免推送广告等方法设置很多层级的会员制度，变相欺骗消费者。

市场监督部门应该要求企业在应用平台页面的明显位置，提供消费者投诉处置的客服信息，并明确答复和处置的期限。工信部门对有收费与续费功能的 App，在上架和更新时需要递交第三方对收费与续费功能合规的评估报告。国家数据局对相关 App 收费续费功能，进行专项数据监督和分析，及时发现存在违规行为的应用平台。消费者保护部门要帮助追缴违法违规收取的费用，协助消费者维权。

据IT之家2021 年报道，同年 5 月 1 日起施行的《网络交易监督管理办法》要求采取自动续订、自动续费方式提供服务的网络交易经营者，应当征得用户同意，不得默认勾选、强制捆绑开通，服务期间提供便捷的随时退订方式和自动续订、自动续费取消途径。

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