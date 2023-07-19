工信部：将重点整治用户反映突出的欺骗误导下载、强制自动续费等痛点问题

上半年，我部多措并举，加快健全行业现代化综合服务体系，主要开展了以下工作：

一是着力健全政策标准。部署 2023 年信息通信行业行风建设和纠风工作，明确工作目标和 9 项重点任务，指导全行业筑牢服务基石。组织制定《App 用户权益保护测评规范》《小程序个人信息保护规范》等 19 项标准，进一步健全服务制度体系。

二是着力增强服务能力。实施移动互联网应用服务能力提升行动，提升全流程服务感知及全链条管理能力。评选表彰全国用户满意电信服务明星和班组，鼓励全行业争先创优，增强窗口服务能力。组织 1735 家网站和 App 完成适老化及无障碍改造，让智能生活有温度、无障碍。

三是着力整治重点问题。加强 App 重点问题监管，压实应用商店“守门员”责任，公开通报 188 款违规 App。深化垃圾信息和诈骗电话治理，上半年，共拦截垃圾信息超 90 亿次，拦截涉诈电话 14.2 亿次和涉诈短信 15.1 亿条，营造更安全的信息服务环境。