EA CEO 展望未来五年：AI 使游戏开发效率提高 30%、玩家增长 50%

IT之家 3 月 7 日消息，EA 首席执行官安德鲁・威尔森 (Andrew Wilson) 周三在摩根士丹利科技、媒体和电信大会上表示，他相信生成式人工智能将在未来五年内对公司和整个游戏行业产生变革性的影响。

威尔森称，这项技术的进步使得公司能够更快地创造更丰富、更个性化的内容。他表示，更高的效率加上“更深入、更沉浸的体验”将在未来几年带来显著的玩家增长，并提供“数十亿级”美元的增长机会。

威尔森举例说，过去建造一个游戏内体育场馆可能需要 6 个月的时间，而在过去的 12 个月中，这个时间已经缩短到 6 周，未来几年有可能缩短到 6 天。

他还提到，《FIFA 23》游戏中球员的移动方式只有 12 种循环，而《EA Sports FC 24》则利用生成式人工智能创造了 1200 种循环。

威尔森希望在未来五年内，生成式人工智能能使 EA 的开发效率提高 30%，玩家数量（目前为 7 亿）“至少” 增长 50%，并使玩家在游戏内的消费增加 10-20%。

IT之家注意到，尽管业内一些人士对人工智能潜在的就业市场影响表示担忧，但威尔森声称，EA 内部开发人员正在拥抱这项技术，该技术最有效的使用方式是增强开发人员的能力，而不是取代他们。

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