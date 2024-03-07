B站陈睿：有信心在今年三季度开始盈利

IT之家 3 月 7 日消息，B站（哔哩哔哩）董事长兼首席执行官陈睿在 2023 年第四季度财报电话会上表示，有信心在 2024 年 Q3 实现利润转正，并且开始盈利。

陈睿称，2024 年B站最重要的工作第一是实现盈利的目标，持续加强商业化能力，进一步优化毛利率，并且合理地管理开支。第二是保持内容生态的健康发展，今年会更加聚焦优质 UP 主的发掘和活跃度的提升，为更多优质 UP 主提供流畅的变现渠道。

IT之家此前报道，B站今日发布了截至 12 月 31 日的 2023 年第四季度及全年财报。第四季度，总净营收为 63 亿元，同比增长 3%。净亏损 13 亿元，同比收窄 13%。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为 5.558 亿元，同比收窄 58%。

2023 年全年，总营收为 225 亿元，同比增长 3%。净亏损 48 亿元，同比收窄 36%。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为 34 亿元，同比收窄 49%。

第四季度，哔哩哔哩平均日活跃用户（DAU）为 1.001 亿，同比增长 8%。

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