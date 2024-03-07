大疆 Action 2 运动相机 128GB 套装上市，售价 1799 元起

IT之家 3 月 7 日消息，今日大疆为 Action 2 运动相机推出了 128GB 存储套装，较之前的版本容量提升 3 倍，其中续航套装（128GB）售价 1799 元，双屏套装（128GB）售价 1999 元。

据IT之家了解，该套装包含机身存储为 128GB 的主相机、续航模块、磁吸挂件、磁吸头带、磁吸保护框等。

产品回顾：

大疆于 2021 年 10 月发布了 DJI Action 2 全场景运动相机，提供多形态磁吸拓展选项，适配多样拍摄场景，首发时售价 2799 元起。

相比上一代 Osmo Action，大疆 DJI Action 2 采用了 F2.8-1/1.7 镜头与传感器，在设计、性能和配件方面均有提升：

1. 创新磁吸拓展设计，方便用户便捷切换相机形态，随时随地都能快速开拍。

2. 旗舰性能，支持 4K / 120fps 视频和 155° 超广角拍摄，还有 HorizonSteady 地平线增稳技术加持，让用户在每个场景下都能稳稳出片。

3. 适配多样场景的配件选项，如前屏拓展模块、续航模块、磁吸挂件、磁吸球头组件、磁吸转接件等，既能手持或穿戴，也能固定机位或多机位拍摄，还可以转接第三方运动相机配件。

4. 兼容 DJI Mic，大疆首款双通道无线收音系统，内含无线发射器、充电盒和接收器。出色拾音性能，录制声音更清晰，高保真记录声音，大大提升出片品质。

DJI Action 2 主相机在 1080p / 30fps（省电模式）下，最长续航时间可达 70 分钟；主相机与前屏拓展模块组合使用时，最长续航时间可达 160 分钟；主相机与续航模块组合使用时，最长续航时间可达 180 分钟。

DJI Action 2 支持数码变焦、延时摄影、8 倍慢动作等拍摄功能，拍完后还可使用 DJI Mimo App 内的自动剪辑功能，轻松到手带感短片。

DJI Action 2 主相机支持 10 米防水，但与前屏拓展模块或续航模块组合时不可防水，建议搭配官方防水壳配件使用，实现最大水下 60 米防水。

DJI Action 2 采用新一代智能防抖算法，在优化 RockSteady 超强增稳的同时，采用全新 HorizonSteady 地平线增稳技术，能够自主检测机身各个方向的抖动并进行有效抵消，并对水平方向的任意转动进行补偿，在剧烈颠簸或旋转等运动场景下，始终保持画面水平稳定。

DJI Action 2 最大支持 256GB SDHC / SDXC UHS-I Speed Grade 1 或 Speed Grade 3 microSD 卡。

DJI Action 2 双屏套装内含主相机，前屏拓展模块，磁吸挂件，磁吸球头组件，磁吸转接件和充电线等。强力续航，可双屏操控，还可穿戴或固定机位拍摄，酷炫玩转多形态磁吸组合。

DJI Action 2 续航套装内含主相机，续航模块，磁吸挂件，磁吸转接件和充电线等。满足持久续航需求，也可穿戴拍摄，入门之选。

除套装内包含的配件外，DJI Action 2 的实用配件还包括磁吸头带、蓝牙遥控延长杆、微距镜、DJI Mic、防水壳和 DJI 漂浮手把等，用户可按需选购。

此外，DJI 漂浮手把、Osmo Action 延长杆和 Osmo Action 全能安装套装可以通用。通过磁吸转接件，还可转接第三方运动相机配件。

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