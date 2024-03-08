真皮表带 + 蓝宝石玻璃：小米 Watch S1 智能手表 456 元 3.9 折新低

小米 Watch S1 智能手表 于 2021 年 12 月上架，真皮表带款官方发售价为 1149 元。

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据介绍，小米称该手表为商务人士设计，小米 Watch S1 采用蓝宝石玻璃 * 镜面，以及精制不锈钢中框，表带可选头层小牛皮真皮表带。

小米 Watch S1 搭载 1.43 英寸 AMOLED 屏，326PPI，配备 470mAh 电池，续航达 12 天。

* 蓝宝石玻璃：人工合成蓝宝石玻璃，非天然宝石。

小米 Watch S1 采用磁吸充电，支持蓝牙通话、双频 GNSS 定位，配备 117 种运动模式，支持睡眠、心率、血氧检测，还可用 NFC 公交卡。

小米 Watch S1 支持第三方 App，包括网易云音乐等，不过 iOS 用户暂不支持第三方 App。

小米 Watch S1 智能手表拥有两款配色，分别为曜石黑、流光银，配备真皮、氟橡胶两种材质表带。

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